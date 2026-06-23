Le riprese dell'Isola dei famosi stanno entrando nel vivo: stando a quello che ha anticipato Daniela Seclì su Fanpage.it, in questi giorni i naufraghi starebbero registrando la quarta delle undici puntate previste. Si dice, inoltre, che il cachet dei concorrenti aumenterebbe ogni 72 ore e che tutto il cast dovrebbe rientrare in Italia entro il 30 luglio.

Le ultime novità sull'Isola dei famosi

Stando alle indiscrezioni che sono arrivate dalle Filippine, le registrazioni dell'Isola dei famosi sarebbero cominciate il 13 giugno e dovrebbero andare avanti almeno fino alla fine del mese prossimo.

Attualmente le puntate totali della nuova edizione del reality Mediaset sarebbero 11, ma la rete potrebbe aggiungerne altre in futuro (soprattutto uno speciale con tutto il cast riunito dopo la finale).

Secondo la tabella di marcia decisa dagli autori, le riprese di un'intera puntata durerebbero tre giorni e il rientro di tutti i naufraghi in Italia sarebbe previsto per la fine di luglio.

L'indiscrezione sulla finale

L'undicesima ed ultima puntata dell'Isola dei famosi, dunque, si dovrebbe registrare dal 14 al 16 luglio, dopodiché tutto il cast (finalisti, conduttrice, inviato e addetti ai lavori) tornerà in Italia.

Si dice che nel contratto sarebbe previsto un possibile slittamento della finale di qualche giorno, e in quel caso i concorrenti lascerebbero le Filippine tra il 28 e il 30 luglio.

Per quanto riguarda il cachet dei protagonisti, aumenterebbe puntata dopo puntata e sarebbero previsti guadagni extra per eventuali speciali da registrare.

Conto alla rovescia dei fan di Zeudi

Una delle concorrenti più attese dal pubblico è Zeudi, popolarissima sui social da oltre un anno e mezzo.

La ragazza ha il sostegno di migliaia di fan da tutte le parti del mondo, gli stessi che nelle ultime settimane hanno avviato un vero e proprio conto alla rovescia per il suo ritorno.

I sostenitori di Di Palma sono convinti che la sua avventura all'Isola dei famosi durerà a lungo, e che quindi non avranno sue notizie fino alla fine di luglio.

Nel caso la 24enne venisse eliminata, però, non potrebbe parlare dell'esperienza nelle Filippine fino alla messa in onda del programma su Canale 5.