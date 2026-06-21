Le riprese della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono iniziate da circa dieci giorni: stando alle informazioni che arrivano dalle Filippine, attualmente Selvaggia Lucarelli e Alvin si starebbero occupando della terza puntata che andrà in onda su Canale 5 in autunno. Le anticipazioni che ha svelato Deianira Marzano sui social, inoltre, informano fan e curiosi del fatto che i naufraghi sarebbero stati messi alla prova in tutti i modi e a breve alcuni di loro potrebbero essere scelti per il temuto test: il taglio dei capelli in cambio di qualcosa di utile per il gruppo.

Gli spoiler sull'inizio dell'Isola dei famosi

L'edizione 2026 dell'Isola dei famosi sta entrando nel vivo: in questi giorni, infatti, nelle Filippine si sta registrando la terza puntata e si dice che sarebbe già successo di tutto.

Secondo le ultime indiscrezioni nessun concorrente si sarebbe ritirato, anzi quasi tutti si starebbero dando da fare per rendere l'esperienza meno difficile di quanto non lo sia già.

Dall'inizio delle riprese i naufraghi avrebbero partecipato a molte prove: quelle ricompensa per vincere cibo o oggetti utili per la sopravvivenza, quelle di resistenza (o meglio conosciute come fisiche), quelle di abilità e quelle mentali (quiz o giochi con premi in palio per il singolo o per tutto il gruppo).

Il retroscena sulle scelte degli autori

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram poche ore fa, però, gli autori dell'Isola dei famosi non avrebbero ancora preso una decisione su una prova che nelle ultime edizioni ha fatto molto discutere.

"In programma ci sarebbe anche il temutissimo taglio di capelli, ma non sanno ancora se si farà. Sarebbero già stati individuati i concorrenti sacrificabili e c'è chi è convinto che la produzione sarà crudele fino alla fine", ha raccontato l'esperta di gossip.

Le interazioni più attese

La curiosità sulla nuova edizione dell'Isola sembra crescere giorno dopo giorno, e sui social c'è già chi sta fantasticando sui rapporti che potrebbero nascere tra i diversi componenti del cast.

Tra i fan c'è chi non vede l'ora di assistere alle interazioni tra Selvaggia Lucarelli e Francesco Chiofalo, ma anche chi è convinto che Il Musazzi e Zeudi Di Palma potrebbero essere un duo interessante da seguire.