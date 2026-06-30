Nelle ultime ore sul web si è parlato molto di chi potrebbe vincere l'edizione 2026 dell'Isola dei famosi, in particolare di presunti "complotti" che favorirebbero Zeudi Di Palma. Sia Deianira Marzano che Daniela Seclì di Fanpage.it, però, hanno svelato che il vincitore del reality si scoprirà solo guardando l'ultima puntata su Canale 5: quel giorno sarà trasmesso in tv uno dei tre finali che saranno registrati tra qualche settimana per evitare la diffusione di spoiler.

Il meccanismo delle eliminazioni dall'Isola dei famosi

Le riprese della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono entrate nel vivo: tra meno di un mese, infatti, tutto il cast rientrerà in Italia, ma nessuno potrà parlare pubblicamente dell'avventura nelle Filippine fino alla messa in onda su Canale 5.

Nelle ultime ore sono trapelate importanti anticipazioni su come avverrebbero le eliminazioni: visto che non è possibile ricorrere al televoto (il reality è registrato), i concorrenti più nominati dal gruppo vengono chiamati ad affrontare sfide da dentro o fuori.

I naufraghi che superano queste prove (come quella di resistenza davanti al fuoco) rimangono in gioco, quelli che le perdono vengono automaticamente esclusi.

La strategia per evitare spoiler

Un'altra informazione che è arrivata direttamente dalle Filippine, è quella su come dovrebbe svolgersi l'ultima puntata.

Si dice, infatti, che quel giorno verranno registrati tre finali diversi (uno con ogni concorrente che riuscirà a qualificarsi per la finalissima) e che il vero vincitore sarà svelato solo quando il programma verrà trasmesso su Canale 5.

Stando a quanto è emerso, neppure ai naufraghi dovrebbe essere svelato il risultato dell'ultima sfida e questo stratagemma sarebbe stato pensato per evitare la diffusione di troppi spoiler al rientro del cast dalle Filippine.

L'ultima polemica su Zeudi

Qualche ora fa sul web si è diffusa una segnalazione secondo la quale Zeudi sarebbe avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti perché Selvaggia Lucarelli la segue su Instagram.

In realtà la presentatrice dell'Isola dei famosi avrebbe messo il "follow" a diversi concorrenti del cast (per esempio a Eva Grimaldi), ma comunque lei non può decidere nulla nel gioco.

Come scritto in precedenza, infatti, gli eliminati vengono fuori dalle prove che si fanno al termine di ogni puntata.