Le registrazioni dell'Isola dei famosi sono cominciate due settimane fa, quindi alcuni naufraghi hanno già lasciato il gioco. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano su Instagram, ad abbandonare l'avventura nelle prime puntate sarebbero stati Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese e Flavio Ubirti. A distinguersi per forza e personalità, invece, per il momento sarebbero stati Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli.

Le ultime novità dalle Filippine

Cosa è successo nelle puntate dell'Isola dei famosi che sono state registrate fino ad ora? I fan se lo stanno chiedendo da giorni e nelle ultime ore ci ha pensato Deianira Marzano a dare qualche informazione a riguardo.

Secondo l'esperta di gossip, infatti, l'avventura nelle Filippine sarebbe già finita per tre concorrenti del cast, in particolare per una donna che di recente ha partecipato a un altro reality (The 50 Italia).

"Eva Grimaldi, Flavio Ubirti e Patrick Ray Pugliese sono i rimi naufraghi dell'Isola che sono già tornati a casa", ha scritto l'influencer in una storia che ha postato su Instagram questo giovedì.

Il boom di Zeudi all'Isola dei famosi

Sempre in queste ore sul web si è sparsa una voce che ha un po' sorpreso i fan dell'Isola dei famosi.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, nelle prime settimane di riprese una naufraga si sarebbe distinta per empatia e forza: si dice che Zeudi si sarebbe guadagnata il rispetto dell'intero gruppo vincendo la maggior parte delle prove che sono state fatte fino ad oggi.

L'ex Miss Italia, dunque, avrebbe conquistato il titolo dei leader assieme a Pierpaolo, un altro concorrente molto abile sia nelle sfide che nell'affrontare le dinamiche del gioco del quale è stato inviato solo un anno fa.

Il ritorno in tv in autunno

Al momento non si sa ancora il giorno esatto in cui andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei famosi, ma presumibilmente la nuova edizione dovrebbe debuttare su Canale 5 all'inizio dell'autunno.

Le riprese nelle Filippine andranno avanti fino alla fine di luglio, dopodiché tutto il cast rientrerà in Italia e nessuno (neppure la conduttrice e l'inviato Alvin) potranno dare anticipazioni di quello che è successo dall'altra parte del mondo.