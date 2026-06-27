In questi giorni nelle Filippine si sta registrando la quinta puntata dell'Isola dei famosi e, stando alle indiscrezioni che ha diffuso Deianira Marzano sui social, quattro concorrenti sarebbero già fuori dal gioco. Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese, Flavio Ubirti e Claudia Peroni, infatti, sarebbero stati eliminati nel corso delle prime due settimane di riprese, invece altri naufraghi come Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli avrebbero preso le redini del gruppo diventando leader.

Verdetti importanti all'Isola dei famosi

Chi sono i naufraghi eliminati nelle prime puntate dell'Isola dei famosi?

I curiosi se lo stanno chiedendo da giorni, soprattutto perché sanno che le registrazioni nelle Filippine sono cominciate più di due settimane fa.

Stando a quello che si legge sul web in questo periodo, quattro concorrenti avrebbero già concluso l'avventura e starebbero tornando in Italia.

Nell'elenco dei personaggi che non sarebbero più in gioco nel reality figurano: l'attrice Eva Grimaldi, l'ex gieffino Patrick Ray Pugliese, l'ex tronista Flavio Ubirti e la giornalista sportiva Claudia Peroni.

Quest'ultima sarebbe l'esclusa della quinta puntata, ovvero avrebbe salutato il gruppo quasi a metà percorso.

Gli indizi sui social

Le uscite di Eva e Patrick sarebbero confermate da alcuni indizi che i fan più attenti non si sono lasciati sfuggire.

L'attrice, ad esempio, di recente ha pubblicato una foto che ha fatto in palestra e in tanti hanno notato che appariva molto abbronzata e soprattutto dimagrita, quindi hanno dedotto che sarebbe stata scattata dopo l'esperienza all'Isola dei famosi.

L'ex gieffino, invece, il 26 giugno aveva in programma una serata in discoteca e ciò confermerebbe la sua eliminazione dal reality.

I naufraghi più abili

Stando sempre a quello che è emerso nelle ultime ore, il gruppo di naufraghi avrebbe già due leader.

Si dice che Pierpaolo starebbe aiutando tutti a fronte della sua esperienza precedente da inviato, ma a sorprendere di più sarebbe la forza che Zeudi starebbe dimostrando nelle prove e nella quotidiana lotta alla sopravvivenza.

Attualmente, dunque, la giovane modella sarebbe tra i concorrenti favoriti per l'accesso alla finale, che si registrerà nella seconda metà di luglio.