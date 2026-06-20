Non accennano a placarsi le notizie su quello che starebbe accadendo nelle Filippine, dove sono in corso le registrazioni dell'edizione 2026 dell'Isola dei famosi. Stando alle indiscrezioni che hanno diffuso Amedeo Venza e Deianira Marzano, dopo una settimana di riprese il gruppo avrebbe due leader: Pierpaolo Pretelli e Francesco Chiofalo. Una naufraga del cast, invece, starebbe mettendo in dubbio la sua permanenza nel reality a causa di una profonda crisi personale.

Le ultime notizie sull'Isola dei famosi

Cos'è successo nella prima settimana di riprese dell'Isola dei famosi?

Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno svelato alcune delle indiscrezioni che gli sarebbero arrivate direttamente dalle Filippine, dove si sta registrando il reality Mediaset.

Secondo l'influencer pugliese, ad esempio, le prime prove leader della nuova edizione sarebbero state vinte da due uomini del cast: si dice che a guidare il gruppo in quest'inizio d'avventura sarebbero Pierpaolo Pretelli e Francesco Chiofalo.

L'ex inviato, inoltre, parlerebbe spesso dei figli e della compagna Giulia Salemi, ovvero delle persone che gli mancherebbero di più in questo periodo.

I rumor su un possibile ritiro

Un'altra indiscrezione che sta facendo discutere è quella secondo la quale una naufraga del cast avrebbe già preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare il gioco.

Stando a quello che si vocifera in questi giorni, una concorrente dell'Isola dei famosi 2026 (non è trapelata la sua identità) sarebbe in profonda crisi e a breve potrebbe annunciare il suo ritiro al resto del gruppo.

La concorrente più attesa dal pubblico

Il cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi non è ancora stato ufficializzato, ma i fan conoscono già la maggior parte dei concorrenti.

Tra i naufraghi più attesi c'è sicuramente Zeudi, ex gieffina e a capo di una community composta da migliaia di persone da tutte le parti del mondo. Da quando sono cominciate le registrazioni nelle Filippine, i sostenitori della 24enne hanno iniziato a contare i giorni che mancano al suo ritorno sui social (ovviamente se dovesse riuscire ad arrivare fino alla fine dell'avventura).

In questo periodo d'assenza, però, ci sta pensando la mamma dell'ex Miss Italia ad intrattenere i suoi supporters con live settimanali su Twitch.