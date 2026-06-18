Le registrazioni dell'Isola dei famosi sono iniziate sei giorni fa, ma sono già tante le indiscrezioni che sono trapelate e che Deianira Marzano ha diffuso sui social. Secondo l'esperta di gossip, ad esempio, nella prima settimana di riprese non ci sarebbero stati ritiri e a distinguersi sarebbero state le donne e Pierpaolo Pretelli. Tra non molto, inoltre, i concorrenti dovrebbero ricevere la visita di parenti/amici e la loro permanenza nelle Filippine dovrebbe durare almeno 72 ore.

I rumor sui primi giorni all'Isola dei famosi

Oggi, 18 giugno, si sta svolgendo il sesto giorno di riprese nelle Filippine: i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei famosi, dunque, hanno cominciato l'avventura poco meno di una settimana fa, ma hanno già offerto parecchi spunti di discussione.

Su Instagram, infatti, Deianira Marzano ha aggiornato i curiosi su quello che sarebbe accaduto nelle scorse ore dall'altra parte del mondo.

"Per il momento non si è ritirato nessuno, ma uno dei concorrenti ha vissuto una vera e propria crisi esistenziale", ha svelato l'influencer prima di fare i nomi dei personaggi che si sarebbero distinti fino ad ora.

I concorrenti più attesi dal pubblico

Sempre secondo l'esperta di gossip, in questi primi giorni alcuni concorrenti avrebbero rubato la scelta agli altri e sarebbero anche quelli che il pubblico aspetta con più curiosità.

Si dice, ad esempio, che Pierpaolo Pretelli starebbe trascinando il gruppo (è stato inviato della passata stagione dell'Isola, quindi conosce molto bene le dinamiche del programma), ma le donne potrebbero dargli filo da torcere.

Le ultime indiscrezioni, infatti, sostengono che Zeudi e le altre naufraghe del cast starebbero affrontando l'avventura con determinazione e che il loro contributo sarebbe già fondamentale per tutto il gruppo.

I dettagli sulle sorprese dei parenti

In queste ore Daniela Seclì di Fanpage ha svelato come dovrebbero svolgersi gli incontri tra i naufraghi e i loro parenti e soprattutto quanto tempo dovrebbero durare.

"I familiari si fermeranno sull'Isola per tre giorni, ovvero il tempo necessario alla registrazione di un'intera puntata. Il viaggio, andata e ritorno, si svolgerà il cinque giorni, che diventano sette se si calcola anche il volo", ha raccontato la giornalista.