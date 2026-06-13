Oggi, 13 giugno, sono iniziate le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi: guidati dalla conduttrice Selvaggia Lucarelli e dall'inviato Alvin, i concorrenti hanno dato il via alla loro avventura nelle Filippine. Stando a quello che ha svelato Daniela Seclì di Fanpage, la produzione avrebbe chiesto ai naufraghi la disponibilità a partecipare ad una reunion in Italia dopo la finale, ma questa puntata speciale si dovrebbe realizzare solo in caso di buoni ascolti.

L'indiscrezione sul futuro dell'Isola dei famosi

Le riprese dell'Isola dei famosi 2026 sono iniziate e dovrebbero durare circa 40 giorni: tutto il cast è nelle Filippine da giorni, ma solo nelle scorse ore c'è stato lo sbarco dei naufraghi sulle spiagge che li ospiteranno nelle prossime settimane.

Poco prima di cominciare l'avventura, però, i concorrenti sarebbero stati raggiunti dalla produzione per un'importante comunicazione.

"Hanno chiesto la disponibilità a partecipare ad una puntata speciale in prima serata su Canale 5, una sorta di reunion del cast in Italia. Si deciderà se farla in base agli ascolti, ma l'opzione c'è", ha svelato Daniela Seclì sul suo profilo di X.

#Isola Hanno chiesto ai naufraghi la disponibilità a partecipare a una eventuale puntata speciale in prima serata su Canale5. Una sorta di festa con la reunion del cast. Si deciderà poi se farla o meno, immagino in base agli ascolti e all’interesse, però l’opzione c’è. — Daniela Seclì 📝 (@DanielaSecli) June 12, 2026

Il parere degli spettatori

Al momento, dunque, la puntata speciale dopo la finale dell'Isola dei famosi sarebbe solo un'opzione: la rete dovrebbe prendere una decisione a riguardo solo dopo aver visto gli ascolti degli appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 il prossimo autunno (quelli che si stanno registrando in questo periodo nelle Filippine).

"Che senso avrebbe visto che è tutto registrato mesi prima?", "Non ci arriveranno, per me sarà un flop", "Prematuro parlarne, quest'edizione sarà un terno al lotto", "Perché dovrebbero rifiutare? Soprattutto se sarà in Italia", "Nelle edizioni straniere si fa sempre questa cosa", "Bella idea, ma dubito che si farà", si legge su X in questi giorni.

Nessuna ufficialità sul cast

Anche se le riprese sono iniziate, i concorrenti dell'Isola dei famosi non sono ancora stati ufficializzati.

In rete circolano i nomi di 16 personaggi che avrebbero detto "sì" al reality di Canale 5, ma nessuno di questi è stato confermato dagli addetti ai lavori.

Tra i naufraghi più attesi c'è sicuramente Zeudi, popolarissima sui social e con un fandom pronto a tutto pur di sostenerla in questa nuova difficile avventura.