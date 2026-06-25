Le riprese della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono iniziate da circa due settimane, e quasi ogni giorno sul web circolano indiscrezioni e segnalazioni su quello che starebbe accadendo nelle Filippine. Poche ore fa, ad esempio, Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso il messaggio di una persona che sostiene di sapere come se la starebbe cavando Zeudi Di Palma nel reality: si dice che l'ex Miss Italia avrebbe già dimostrato la sua forza vincendo molte prove.

Novità dalle Filippine

La nuova edizione dell'Isola dei famosi si sta registrando da un paio di settimane e si dice che sarebbe già successo di tutto.

Una recente segnalazione, ad esempio, sostiene che una delle concorrenti più agguerrite sarebbe Zeudi, attesissima sia dai suoi fan che dal pubblico di Canale 5.

"Lei sta andando davvero bene. Sta vincendo molte prove di sopravvivenza, è forte", si legge nel messaggio che un'utente ha mandato a Deianira Marzano per aggiornarla su cosa starebbe succedendo dall'altra parte del mondo ad una delle naufraghe più chiacchierate del cast.

La nostalgia della fidanzata Scarlett

Nei giorni scorsi sempre sul web si è diffusa un'altra indiscrezione su Zeudi, in particolare su cosa avrebbe confidato ai compagni d'avventura.

"Ha parlato tanto della fidanzata Scarlett, ha detto che è molto innamorata e che sta sentendo la sua mancanza", ha raccontato una persona che sostiene di sapere molte cose sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet, dunque, stanno insieme dall'inizio del 2026 e questo è il periodo più lungo che hanno passato senza vedersi e soprattutto senza sentirsi.

Quando finiranno le registrazioni dell'Isola dei famosi

Stando a quello che si legge in rete, l'edizione 2026 dell'Isola dei famosi dovrebbe essere composta da 11 puntate: nel caso di ascolti soddisfacenti, però, si dice che Mediaset potrebbe realizzare uno speciale interamente dedicato all'avventura dei naufraghi nelle Filippine.

Le registrazioni del reality sono iniziate il 13 giugno e dovrebbero andare avanti almeno fino al 20 luglio: il rientro dei concorrenti in Italia, infatti, è previsto per la fine del mese prossimo.