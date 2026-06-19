Cos'è successo all'Isola dei famosi nei primi sette giorni di riprese? Deianira Marzano ha svelato che un concorrente sarebbe stato eliminato tra la prima e la seconda puntata, ma la sua avventura potrebbe continuare grazie all'"ultima spiaggia". In settimana alcuni naufraghi avrebbero vissuto momenti di forte tensione, invece altri starebbero gettando le basi per un possibile "triangolo amoroso".

Retroscena sulla vita dei naufraghi dell'Isola

Oggi, 19 giugno, è esattamente una settimana che i concorrenti dell'Isola dei famosi hanno cominciato l'avventura.

Negli ultimi sette giorni Zeudi, Pierpaolo e tutti gli altri naufraghi hanno vissuto mille emozioni, ma la più forte è stata sicuramente quella della prima eliminazione.

Stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano sui social, tra la prima e la seconda puntata un componente del cast sarebbe stato escluso: anche se non ha svelato il nome dell'eliminato, l'esperta di gossip ci ha tenuto a precisare che si tratterebbe di un personaggio importante.

La seconda possibilità

"Ogni eliminato avrà una seconda possibilità (l'ultima spiaggia), ma chi uscirà definitivamente non verrà svelato al gruppo", ha svelato l'influencer campana prima di informare fan e curiosi su quello che sarebbe accaduto in settimana nelle Filippine.

Si dice che tutti i naufraghi avrebbero affrontato prove leader e altre sfide, ma a metterli in difficoltà sarebbe stato soprattutto l'adattamento ad un ambiente molto diverso da quello al quale sono abituati.

Secondo Marzano, inoltre, tre concorrenti si starebbero avvicinando e quest'interesse potrebbero presto trasformarsi in una classica dinamica dei reality: il "triangolo amoroso".

L'attività social di Zeudi

Nelle ultime ore sui social si è parlato tanto di un like che Zeudi ha messo ad una foto di suo fratello Joe, un gesto che non potrebbe fare se si trovasse ancora in gioco all'Isola dei famosi.

I fan di Di Palma, però, danno quasi per scontato che sarebbe stata mamma Maria Rosaria ad apprezzare il post del figlio su Instagram perché la 24enne le avrebbe lasciato in gestione tutti i suoi account in questo periodo, a partire da quello Twitch dove ogni tanto fa dirette.