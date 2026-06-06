Qualche ora fa Javier Martinez e Helena Prestes hanno preso un treno che li ha portati a Roma, poi una volta arrivati si sono separati perché la modella aveva un appuntamento di lavoro. In un video il pallavolista ha scherzato sulla "sparizione" della fidanzata, ma in molti lo hanno criticato sostenendo che senza di lei non sarebbe nessuno. Il 31enne ha risposto a tono a questi utenti e non ha nascosto una certa insofferenza sull'argomento.

La battuta di Javier e il polverone social

"Helena dov'è? L'abbiamo lasciata da sola a Tiburtina, finalmente ce la siamo levata dalle scatole", hanno detto quasi all'unisono Javier e Fusca in un video che hanno registrato al loro arrivo a Roma.

Questa boutade ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato c'è chi ha sorriso del siparietto condiviso su Instagram, dall'altro chi si è scagliato contro Javier con parole piuttosto dure.

"Datti una calmata", "Senza di lei non saresti nessuno", "Un po' meno", sono solo alcuni dei messaggi che il pallavolista ha ricevuto dopo aver scherzato sull'assenza della compagna alla stazione.

La dura replica

In un altro video che ha postato su Instagram lo scorso 5 giugno, Javier non ha risparmiato dure parole a chi gli è andato contro per la battuta che ha fatto su Helena con la complicità di Fusca.

"Questa gente non meriterebbe nemmeno un po' d'attenzione, ma secondo voi abbiamo davvero lasciato Helena da sola?

Qui non si può neanche scherzare. La verità è che siete stupidi, non capite l'ironia", ha tuonato Martinez sul web.

Il supporto del fandom

Lo sfogo di Javier ha spinto molti fan ad esporsi per dissociarsi da tutto quello che è successo nelle ultime ore.

"Siete il degrado", "Tutto ciò è più che ridicolo", "Che figuraccia", "Fatevi una vita", "Io mi vergogno ad essere associata a certa gente", "Questo fandom sta peggiorando anziché migliorare", "Ma perché dovete polemizzare sul nulla?", "Ha fatto bene a bacchettarli", "Lasciateli in pace, non siete i loro badanti", "Ma cosa avete nel cervello?", "Che tristezza", "Sono satura io, non immagino loro", "Smettetela, non sono di vostra proprietà", "Che disagio", si legge su X in queste ultime ore.