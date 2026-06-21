Nell'ultimo periodo Javier Martinez è stato poco presente sui social, anzi in molte occasioni ha scelto di non apparire per protestare per gli attacchi che continua a ricevere dagli haters. Lo scorso 20 giugno, però, il pallavolista ha voluto dedicare dolci parole a chi lo supporta, si è scusato per l'assenza dei giorni precedenti e ha pubblicato una vecchia foto di quando era bambino.

Il dietrofront di Javier sul web

Recentemente Javier sembra essersi allontanato molto dai social, infatti i contenuti che ha postato sui suoi account nell'ultimo mese si possono contare sulle dita di una mano.

Qualche ora fa, però, il 31enne ha deciso di fare una dolce dedica a chi lo segue su Instagram, in particolare a chi è iscritto al suo canale broadcast.

"Scusate se sono sparito, non mi dimentico di voi e soprattutto non smetterò mai di ringraziarvi. Vi lascio un regalo", sono le parole che Martinez ha scelto per tornare a comunicare con i suoi fan sul web.

L'affetto del fandom

La dedica di Javier ha emozionato tutte le persone che hanno sentito la sua mancanza nell'ultimo periodo, le stesse che non hanno esitato nel rispondergli sempre tramite i social.

"Che cucciolo", "Non era tenuto a fare questa cosa, ma ha voluto farci un saluto a modo suo", "Noi ci saremo sempre", "Fai ciò che senti", "I veri fan saranno sempre qui", "Deve sapere che siamo in tantissimi ad amarlo e a stimarlo per la bella persona che è", "Non preoccuparti Javier, noi ci siamo", "Nessun problema, capiamo", "Se non vuoi postare non farlo, non sei obbligato", si legge su X in queste ore.

L'insofferenza nei confronti degli haters

Il motivo principale che ha spinto Javier a usare sempre meno i social è da ricercare negli attacchi che sia lui che Helena ricevono da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello.

Da oltre un anno e mezzo, infatti, gli Helevier sono presi di mira dagli haters, ovvero da persone che si nascondono dietro account falsi e ogni giorno scrivono cattiverie sulla coppia.

"Ogni tanto devo fare un po' di detox dalle m...", ha detto il pallavolista nel corso di una recente live della fidanzata, con la quale sta vivendo una relazione sempre più riservata.