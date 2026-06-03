Sono passate poche settimane da quando Javier Martinez ha concluso quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima stagione da pallavolista professionista, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sul suo futuro. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sui social, ad esempio, il compagno di Helena Prestes avrebbe detto "no" sia all'edizione dell'Isola dei famosi che si registrerà a breve che a The 50 Italia.

Il retroscena sulle scelte professionali di Javier

Cosa farà Javier dopo aver messo in pausa la sua vita da pallavolista professionista?

I fan se lo stanno domandando da mesi, ma per ora non hanno ancora ricevuto una risposta certa.

Nell'ultimo periodo Martinez ha posato come testimonial di brand più o meno noti, poi è stato ospite del Vip Champion con Helena e non ha mai smesso di allenarsi duramente in palestra.

In diverse occasioni, infatti, il 31enne ha detto che in un futuro non troppo lontano potrebbe tornare a giocare, ma non dovrebbe prendere una decisione definitiva prima del prossimo gennaio.

Le parole dell'esperto

In queste ore c'è chi ha interpellato Amedeo Venza sulla possibile partecipazione di Javier all'Isola dei famosi, un rumor che circolava da tempo ma che si è rivelato infondato.

"Ve lo avevo detto anche tempo fa, è stato lui a declinare l'invito.

Non so se ultimamente ha cambiato idea, ma non credo", ha scritto l'esperto di gossip su Instagram.

Stando a quello che si vocifera sul web, Martinez avrebbe detto "no" a un altro reality che gli sarebbe stato proposto: la prima edizione italiana di The 50, dove si sarebbe ritrovato a gareggiare con la fidanzata Helena.

Le opinioni dei fan

I sostenitori di Javier sembrano avere pareri contrastanti sulle ultime scelte professionali del loro beniamino: da un lato c'è chi è felice di non vederlo in altri reality dopo il Grande Fratello, dall'altro chi è convinto che se la caverebbe bene in qualsiasi contesto, anche i più difficili.

"Questa storia che rifiuti tutti i reality deve finire", ha scherzato una fan su X.

"Io lo vedrei bene a Pechino Express", "L'Isola non è per lui, meglio così", "I reality non gli sono mai piaciuti", "Gli è bastato il GF evidentemente", "Pechino in coppia con qualcuno di divertente sarebbe il top", si legge sempre sui social.