Anche se Javier Martinez si fa vedere pochissimo sui social, non accenna a placarsi l'astio di alcuni utenti nei suoi confronti. Nelle ultime ore, ad esempio, Deianira Marzano ha scelto di rispondere in modo pungente al messaggio di una persona che si è detta convinta del fatto che il pallavolista e Helena Prestes si sarebbero lasciati e che lui starebbe cercando un lavoro prima cambiare casa.

La fantasiosa teoria degli haters

Da quando Helena e Javier hanno deciso di rendere privata la loro relazione sembrano essere aumentati gli attacchi degli haters e le fantasiose teorie di chi pensa di sapere tutto sulla coppia.

In queste ore, per esempio, Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso su Instagram il seguente messaggio sugli Helevier: "Si sono lasciati e lui sta aspettando che qualcuno lo chiami per un lavoro, dopodiché si sposterà definitivamente. Non ha una casa fissa giocando a pallavolo".

L'esperta di gossip non ha preso seriamente questa segnalazione, anzi ha deciso di esporsi per difendere l'ex concorrente del Grande Fratello da tutte queste cattiverie prive di fondamento.

Le parole a favore di Javier

Oggi, 23 giugno, Deianira Marzano ha preso le parti di Javier rivolgendosi direttamente agli haters che da un anno e mezzo non fanno altro che attaccarlo.

"Mi fate ridere quando mi mandate questi messaggi.

Chi ve lo dice che lui non ha una casa e non lavora? Queste sono follie del caldo", ha scritto l'influencer in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa e che ha già fatto il giro della rete.

Gli ultimi rumor sul futuro

La scorsa primavera Javier ha deciso di prendersi una pausa dalla pallavolo per dedicarsi ad altri progetti, ma ha già avvisato i fan che l'anno prossimo potrebbe tornare a giocare come professionista.

Nell'ultimo periodo Martinez è stato testimonial di diversi brand, perlopiù emergenti, ha continuato a tenersi in forma ed è finito al centro delle chiacchiere per un possibile ritorno in tv.

Per alcune settimane, infatti, si è vociferato che il 31enne sarebbe stato contattato per la nuova edizione dell'Isola dei famosi, ma col tempo quest'indiscrezione si è rivelata infondata.