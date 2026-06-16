Dopo giorni di chiacchiere, ipotesi e velate smentite, Javier Martinez sembra aver fatto chiarezza sul suo futuro professionale, in particolare sulle voci che lo volevano pronto a partire per l'Isola dei famosi alla fine di giugno. Mentre era in live con Helena Prestes, infatti, il pallavolista ha chiesto ai followers se la terza domenica del mese vicino Lecco ci sarà il solito mercatino dell'antiquariato perché lui vorrebbe andarci per cercare un orologio.

La domanda di Javier

Per settimane si è vociferato della possibile partecipazione di Javier all'Isola dei famosi: anche se le riprese del reality sono cominciate qualche giorno fa, si diceva che il 31enne sarebbe una riserva e che avrebbe raggiunto le Filippine prima della fine del mese in corso.

In una live che ha fatto di recente con Helena su TikTok, però, Martinez ha smentito indirettamente quest'indiscrezione con una semplice domanda che ha posto a chi era collegato in quel momento.

"Qualcuno sa se da queste parti (Lecco) il 21 e il 22 giugno c'è il mercatino dell'antiquariato? Vorrei cercare un orologio", ha detto il pallavolista pochi giorni fa in diretta.

Javier : "qualcuno sa se da queste parti il VENTUNO E VENTIDUE giugno c'è il mercatino dell antiquariato ? Vorrei cercare un orologio"

Spiace.....vi è andata male anche questa volta 🤷‍♀️

Ps (twit per pochi) #helevier #prestinez #javi7 #heleners — Serylaza (@SerenaLazzeri74) June 15, 2026

Il chiarimento in diretta

Quella che potrebbe essere stata una semplice domanda è stata interpretata dai fan come una velata smentita ai rumor dell'ultimo periodo.

Chiedendo informazioni su un mercatino che solitamente si fa la terza domenica del mese nei pressi di Lecco, è come se Javier avesse chiarito che nei suoi piani futuri non c'è una partenza per il posto dove si sta registrando la nuova edizione dell'Isola dei famosi.

A fine giugno, infatti, Martinez dovrebbe essere a casa con Helena e non su un volo per le Filippine.

La reazione dei fan

Tra i sostenitori di Javier c'è chi ha esultato per la domanda che dovrebbe aver spento le voci delle ultime settimane.

"Non ci va, meglio così", "Vi è andata male anche stavolta", "Dicevano che sarebbe partito il 20 giugno, falso", "Quindi niente Isola dei famosi? Bene", "La miglior fonte, cioè lui, ha parlato", "Quel furbacchione ha approfittato del mercatino per far sapere che non farà l'Isola, lo amo", "Lui non dice mai le cose a caso", "Dettaglio importante", si legge su X in questi giorni.