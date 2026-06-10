A poche ore dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi, Deianira Marzano ha pubblicato l'elenco di quelli che dovrebbero essere i 16 naufraghi del cast. In questa lista non c'è Javier Martinez, che nei giorni scorsi era stato accostato al reality Mediaset e che quindi non avrebbe accettato di partecipare al programma che andrà in onda in autunno su Canale 5.

La decisione finale di Javier

Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto della possibile partecipazione di Javier all'Isola dei famosi, o meglio dell'indiscrezione che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni e che il diretto interessato non ha mai commentato.

Oggi, 10 giugno, Deianira Marzano ha svelato la lista ufficiosa del cast dell'edizione 2026 del reality, quella che secondo lei includerebbe i nomi dei 16 personaggi famosi che naufragheranno sulle spiagge delle Filippine tra poche ore.

In quest'elenco non c'è il pallavolista di origini argentine, che quindi avrebbe detto "no" alla produzione per la seconda volta nel giro di pochi mesi.

I naufraghi del cast

Secondo Deianira Marzano, dunque, i concorrenti dell'Isola dei famosi 2026 sarebbero:

Michelle Veronesi, ex di Too Hot to Handle;

Pierpaolo Pretelli, showman ed ex inviato del reality;

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento;

Alberto Fontana, ex calciatore;

Patrick Ray Pugliese, ex gieffino;

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne;

Il Musazzi, star del web;

Claudia Peroni, giornalista;

Francesco Chiofalo, influencer;

Denny Mendez, modella;

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia;

Alex Caniggia, indossatore;

Martina Maggiore, ex di Cesare Cremonini;

Daniele Iaia, ex partecipante di Too Hot to Handle Italia;

Milva Perinoni, vero nome di Eva Grimaldi.

mi dispiace per selvaggia ma questo cast è HORROR, dove sono finiti raffaella fico, luca onestini, cecilia capriotti e flavia vento???? #isola pic.twitter.com/l1uKPNQq7Y — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) June 10, 2026

L'indiscrezione sui jolly

In questa lista non c'è il nome di Javier, ma Deianira Marzano ha aggiunto che nelle prossime settimane dovrebbero esserci altri sbarchi nelle Filippine.

"Ci saranno dei jolly che entreranno successivamente", ha svelato l'esperta di gossip dopo aver chiarito che Flavia Vento avrebbe deciso di ritirarsi ancora prima di partire per il luogo dove si registrerà la nuova edizione dell'Isola dei famosi.