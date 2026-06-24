Sfumata l'ipotesi Isola dei famosi, in queste ore Javier Martinez è stato accostato ad un altro reality che nelle ultime settimane ha conquistato il pubblico italiano. Secondo voci ancora da confermare, infatti, il pallavolista sarebbe in lizza per un posto nel cast della seconda edizione di The 50, il format di Amazon al quale ha già partecipato la fidanzata Helena Prestes.

L'ultima indiscrezione su Javier

Nell'ultimo mese si è parlato tanto della possibile partecipazione di Javier all'Isola dei famosi, ma alla fine questa voce si è rivelata infondata.

In queste ore sul web si è diffusa una nuova indiscrezione sul futuro di Martinez, in particolare su un programma nel quale potrebbe scegliere di mettersi in gioco ad un anno e mezzo di distanza dalla fine del Grande Fratello.

Secondo un rumor ancora tutto da verificare, dunque, il pallavolista 31enne potrebbe essere nel cast della seconda edizione di The 50 Italia, il format che ha debuttato su Amazon lo scorso maggio e che ha riscosso un grande successo tra il pubblico appassionato del genere.

La reazione del fandom

Tra i sostenitori di Javier c'è chi aspetta da più di un anno di rivederlo in televisione, quindi la possibile partecipazione a The 50 renderebbe felice gran parte del suo numeroso fandom.

"Javier nel nuovo The 50? Nulla di sbagliato", "Secondo me ci saranno sia lui che Lorenzo (Spolverato, ex GF)", "Sarebbe una buona opzione", "Magari", "Io incrocio le dita", "Ci spero", "Lo penso da un po' che sarà nel cast della nuova edizione", "Sarebbe ottimo", "Quello è pur sempre lavoro, quindi andrebbe bene", "Io sarei d'accordo", si legge su X in queste ore.

L'esperienza di Helena

Le riprese della seconda stagione di The 50 dovrebbero svolgersi dopo l'estate (si parla di un periodo tra la metà e la fine di settembre), quindi soltanto allora si saprà se sono vere le voci della partecipazione di Javier.

Il pallavolista potrebbe aver detto "sì" a questo reality dopo aver visto come se l'è cavata Helena nella prima edizione: con forza, astuzia e giuste alleanze, infatti, la modella è riuscita ad arrivare in finale e solo Matteo Diamante è stato più veloce di lei nella prova che ha deciso il vincitore.