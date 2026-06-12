Negli ultimi giorni le voci sulla partecipazione di Javier Martinez all'Isola dei famosi si erano affievolite, anzi il fatto che lui è a Lecco con Helena Prestes le aveva quasi smentite del tutto. In queste ore, però, OA Plus ha diffuso un'indiscrezione che potrebbe riaprire tutto: stando a quello che ha svelato Simona Bastiani, il pallavolista di origini argentine figurerebbe nella lista delle riserve del reality e quindi potrebbe entrare in gioco in caso di ritiro di uno dei concorrenti del cast ufficiale.

Colpo di scena sul futuro di Javier

Da giorni i fan di Javier si stanno chiedendo se parteciperà all'Isola dei famosi oppure no, e quindi se sono vere le voci che stanno impazzando sul web nell'ultimo periodo.

Attualmente Martinez si trova a Lecco, dove convive con Helena, e ciò sembrerebbe allontanare l'ipotesi di un imminente sbarco nelle Filippine: le registrazioni del reality Mediaset, infatti, inizieranno in queste ore e il pallavolista è dall'altra parte del mondo a fare la sua vita.

Secondo un'indiscrezione ancora da confermare, però, non sarebbe del tutto da escludere una possibile partenza del 31enne nei prossimi giorni, soprattutto se all'Isola dovessero esserci degli abbandoni.

Il retroscena sul ruolo all'Isola

Stando a quello che si legge sul web dallo scorso 11 giugno, il futuro di Javier potrebbe essere all'Isola dei famosi se uno dei concorrenti scegliesse di ritirarsi.

L'indiscrezione che sta circolando in rete, infatti, sostiene che il pallavolista sarebbe nella lista delle riserve della nuova edizione del reality Mediaset e quindi potrebbe entrare in gioco dopo il ritiro di un naufrago che è già nelle Filippine.

Ovviamente questo per ora è un rumor da prendere con le pinze, anche perché il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni sull'argomento, né per smentire né per confermare.

L'ironia del fandom

In questi giorni tra i fan di Javier impazza l'ironia, soprattutto dopo che il ragazzo ha posato con Helena e alcuni amici a Lecco.

"Io l'Isola me la ricordavo diversa", "L'isola che non c'è", "Selfie direttamente dalle Filippine", "Dove sono le palme?", "Lo hanno già eliminato o deve ancora partire?", "A lui di tutto questo non interessa", "Che ridere", si legge su X.