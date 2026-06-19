Negli ultimi mesi Javier Martinez ha usato poco i social e sono sempre meno i contenuti che condivide con chi lo segue, soprattutto quelli privati. Dopo una fugace apparizione in una live di Helena Prestes su TikTok, il pallavolista si è fatto vivo solo per commentare la vittoria dell'Argentina ai Mondiali, dopodiché è sparito un'altra volta e tra i fan c'è chi sta cominciando a sentire la sua mancanza.

La scelta drastica di Javier

"Dove sei? Ci manchi", negli ultimi giorni questo è uno dei commenti più gettonati tra i fan di Javier, che è sempre meno social da quando Helena è tornata dall'America.

Fatta eccezione per una breve parentesi caprese (complice il Vip Champion e gli eventi con altri personaggi famosi), Martinez sembra essere diventato quasi "allergico" a Instagram, TikTok e tutte le piattaforme che lo possono mettere in contatto con il suo numeroso fandom.

"Ho fatto un po' di detox dalla m... Vi chiamo con il vostro nome", ha detto il 31enne alcuni giorni fa quando è apparso per qualche secondo in una live della fidanzata.

La nostalgia del fandom

Tra i fan c'è chi sta rimpiangendo il periodo tra aprile e maggio, quando Helena era a New York per lavoro e Javier faceva dirette su TikTok e postava molti contenuti delle sue giornate a Lecco.

"Io accetto questa sua scelta, ma non posso negare che mi manca", "Se lui sta bene così dobbiamo accettarlo", "Mi manca sia da solo che con Helena", "Vederli insieme è diventata un'utopia ormai", "Siamo tutti sulla stessa barca", "Capisco il detox, ma dov'è finito?", "Fatico a capire questi alti e bassi", si legge su X.

Niente Isola dei famosi

Nelle ultime settimane sul web si è parlato di Javier anche per una possibile partecipazione all'Isola dei famosi, ma questa voce sembra essersi affievolita con il passare dei giorni.

Da quello che si sa, infatti, Martinez è a Lecco mentre le registrazioni del reality sono iniziate dall'altra parte del mondo: si è detto anche che il pallavolista potrebbe subentrare in corsa (magari dopo il ritiro di un concorrente, quindi come riserva), ma anche su questo non ci sono conferme e lui non sembra intenzionato a lasciare la casa dove si è trasferito qualche mese fa con Helena.