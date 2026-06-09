Quanto c'è di vero dietro alle voci che vorrebbero Javier Martinez ad un passo dall'Isola dei famosi? I fan del ragazzo se lo stanno chiedendo da ore, ma non hanno ricevuto informazioni certe in merito. Il pallavolista, infatti, non ha ancora rotto il silenzio sul suo futuro e neppure Helena Prestes ha dato indizi che potrebbero confermare o smentire l'indiscrezione che sta impazzando sul web in questi giorni.

Né conferme né smentite da parte di Javier

Lorenzo Pugnaloni è stato il primo a diffondere l'indiscrezione secondo la quale Javier potrebbe partecipare all'Isola dei famosi: stando alle informazioni che sono arrivate al blogger, il pallavolista sarebbe stato ricontattato dagli autori del reality dopo un "no" detto mesi fa e non avrebbe ancora dato una risposta.

Questo rumor che circolando in rete da più di un giorno, ma il diretto interessato non lo ha ancora commentato: ad oggi, 9 giugno, Martinez non ha né confermato né smentito le voci secondo le quali sarebbe in lizza per il ruolo di naufrago dell'edizione del reality che andrà in onda in autunno.

Il possibile incontro con Zeudi

Il silenzio di Javier su quest'argomento potrebbe voler dire tutto o niente: sul web, infatti, c'è chi sta interpretando questo comportamento di Martinez come una conferma indiretta delle voci che stanno circolando e chi è convinto che non starebbe parlando perché non ci sarebbe nulla da smentire.

Nel cast dell'Isola dei famosi c'è sicuramente Zeudi, vecchia conoscenza del pallavolista (hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello) e personaggio non molto amato dal fandom degli Helevier.

Qualora il 31enne accettasse il ruolo di naufrago, si ritroverebbe a condividere l'esperienza con la ragazza con la quale ha flirtato prima di fidanzarsi con Helena.

Le opinioni dei fan

Sul web si sta parlando molto della possibile partecipazione di Javier all'Isola e di quello che potrebbe accadere se questo rumor si rivelasse fondato.

"Ma gli autori vogliono una guerra tra fandom? Adorerei", "Se questa notizia è vera, verrà giù X", "Helena e Shaila hanno fatto pace a The 50, magari anche Javier e Zeudi potrebbero diventare amici in un altro reality", "Accetta Javier, fallo per chi ama il trash", "Nel caso lo sosterremo per la persona che è, non per altro", si legge sui social.