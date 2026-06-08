Non accennano a placarsi le chiacchiere sul futuro di Javier Martinez, in particolare su una sua possibile partecipazione all'Isola dei famosi. Oggi, 8 giugno, Lorenzo Pugnaloni è tornato sull'argomento svelando che gli autori del reality avrebbero ricontattato il fidanzato di Helena Prestes a qualche mese di distanza dalla prima volta e ha aggiunto che non sarebbe da escludere un suo sbarco sulle spiagge delle Filippine a registrazioni già iniziate.

Lavori in corso per la nuova Isola dei famosi

Fervono i preparativi per l'inizio delle riprese della nuova edizione dell'Isola dei famosi, ma il cast non è stato ancora ufficializzato.

Al momento si sa che la conduttrice Selvaggia Lucarelli è nelle Filippine e che i concorrenti starebbero arrivando alla spicciolata, ma la loro identità non è stata ancora rivelata.

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei curiosi parlando di quello che starebbe accadendo lontano dai riflettori, in particolare di una trattativa che ci sarebbe tra gli autori del reality e Javier Martinez.

L'indiscrezione sul futuro di Javier

In una storia che ha postato su Instagram l'8 giugno, dunque, Lorenzo Pugnaloni ha svelato: "Javier è stato ricontattato dall'Isola dopo un no detto mesi fa".

"Al momento non è tra quelli confermati né tra quelli partiti. Ogni concorrente è partito con il proprio autore di riferimento, nel senso che nessuno sa chi altro c'è nel cast.

Lui potrebbe essere un nuovo naufrago, ma approderebbe successivamente. Questo sempre se il sì definitivo ci sarà", ha concluso l'esperto sul futuro del pallavolista.

Gli elogi di Federico Fusca

In queste ore sul web si è parlato di Javier anche per le belle parole che Federico Fusca ha speso nel suo confronti in un'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni.

"Helena parlava spesso di lui a The 50, si vedeva che sentiva molto la sua mancanza. Quando sono uscito, dopo la finale, ho preso il telefono e ho visto che mi aveva fatto la richiesta d'amicizia su Instagram senza sapere che erano nel castello con la sua fidanzata. Gli voglio bene, è un ragazzo pieno di valori e sono felice di poter dire che è nata una bellissima amicizia", ha dichiarato il cuoco di recente.