Nella seconda puntata della nuova soap turca L’erede [VIDEO], che verrà trasmessa venerdì 5 giugno 2026 sempre in prima serata, le nozze religiose tra Serhat e Yildiz per mettere fine alla faida delle loro rispettive famiglie, verranno interrotte dall’arrivo improvviso di Melek, la moglie segreta del chirurgo.

Yildiz disperata, Nergis sospetta che Melek potrebbe essere la sorella di Serhat

Haticik vedrà Akif uccidere il padre Bekir strangolandolo. Nel contempo, Melek arriverà a Urfa per fare visita al padre malato di Serhat. La giovane svelerà a tutti di essere la moglie del chirurgo, quando scoprirà che ha sposato Yildiz religiosamente.

A quel punto, Asir minaccerà di uccidere Serhat, invece Yildiz punterà la sua pistola contro Melek in preda alla furia. Dopo essersi sposata, Yildiz cadrà nella disperazione, poiché sarà convinta di non poter fare breccia nel cuore di Serhat.

In seguito, Nergis rivelerà a Sultan di avere il timore che la neonata che fu abbandonata anni prima davanti al suo ambulatorio, alla quale ha fatto da madre, potrebbe essere la sorella di Serhat. Tuttavia, Sultan rassicurerà Nergis, dicendole che non c’è alcun legame di parentela tra Melek e il chirurgo. Quando se ne andrà dalla villa, Nergis verrà aggredita da Sevde, e capirà che si tratta della madre biologica di Melek.

Serhat respinge Yildiz, Hatcik finisce in ospedale

A proposito di Melek, Serhat le regalerà proprio una pietra che lei aveva osservato in precedenza in una bancarella. Poco dopo, Serhat scatenerà la furia di Yildiz, appena la respingerà. Intanto, Sevde convincerà Melek a seguirla in un luogo isolato, in cui vedrà Hatcik ridotta in gravi condizioni.

Hatcik accetterà di essere portata in ospedale da Melek, soltanto se in cambio avviserà Serhat. Appena il giovane chirurgo si precipiterà da lei, Hatcik si rifiuterà di rispondere alle domande di Melek.

Riepilogo: Serhat ha sposato Melek segretamente

La serie racconta la storia del chirurgo di grande successo Serhat, il quale si è costruito una vita diversa a Istanbul. Il giovane ha fatto la conoscenza di Melek, di cui si è innamorato subito, al punto da sposarla all’insaputa dei suoi familiari.