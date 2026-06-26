Nella sesta puntata della soap turca L’erede [VIDEO] che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 3 luglio 2026 sempre in prima serata, i telespettatori assisteranno al rapimento di Hilmi (Ümit Çırak) e Nergis (Benian Dönmez), i genitori adottivi della protagonista Melek (Aybüke Pusat), che verranno portati in un capannone isolato.

Hilmi viene minacciato, Sevde invita Melek a non lasciarsi intimorire da Yildiz

Hilmi verrà minacciato sulle relazioni extraconiugali avute, dopo essere stato rapito insieme alla moglie Nergis.

Intanto, dopo aver negato a Sultan (Veda Yurtsever) che Serhat (İlhan Şen) sia stato nella sua stanza, Yildiz (Biran Damla Yılmaz) farà visita ad Hatcik (Ceyda Ceren Edis).

Nel contempo, Meryem (Ayşegül Cengiz) caccerà in malo modo Sevde (Sezin Bozacı), quando le dirà di essere stata stuprata da suo marito.

Dopo essere andata a trovare sua madre, Yildiz litigherà con Sultan, la quale si rifiuterà di mandare via dalla villa Melek su richiesta di Meryem. A proposito di Melek, verrà invitata da Sevde a non farsi intimorire da Yildiz. Dopo aver rinunciato a rivelare la sua vera identità, Melek si recherà all’appuntamento con i suoi genitori.

Yildiz chiede aiuto ad Akif per liberarsi di Melek

Successivamente, Halim (Halil İbrahim Kurum) farà sapere a Dalyan (Ozan Çelik) che Melek è sopravvissuta per merito suo per averla portata in ospedale, con la convinzione che sia stato lui ad attentare alla vita della giovane.

Intanto, Yildiz prometterà al cognato Akif (Onur Bilge) di non far venire alla luce il segreto di Hatcik, soltanto se lui accetterà di aiutarla ad allontanare Melek dalla villa.

Per concludere, Akif deciderà di far partecipare anche la cognata Yildiz al matrimonio del figlio del capo villaggio, senza mettere al corrente suo fratello Serhat.

Riepilogo: Melek ha scoperto di essere stata adottata

Precedentemente, Melek ha affrontato i genitori adottivi Hilmi e Nergis, e li ha accusati di raccontarle continue menzogne. In particolare, la ragazza ha scoperto il segreto che le è stato nascosto per anni, ovvero di essere stata adottata, e di essere nata a Urfa e non a Istanbul, ed ha reagito duramente.