Nei prossimi appuntamenti della nuova soap turca di Canale 5 intitolata L’erede [VIDEO] e trasmessa il venerdì sera, Yildiz (Biran Damla Yilmaz) scoprirà che Melek (Aybuke Pusat) è la sua vera sorella biologica.

Melek scopre che Serhat vuole sposare Yildiz

Il triangolo amoroso formato da Serhat, Melek e Yildiz continuerà a movimentare le trame. Per iniziare, dalle anticipazioni, si evince che Melek non rimarrà ferma, appena scoprirà che suo marito vuole sposare anche Yildiz.

A seguito dell’arrivo di Melek a Istanbul ci sarà parecchia tensione, visto che metterà alle strette Nergis e Hilmi.

Nel contempo, Serhrat dovrà guardarsi le spalle dai suoi nemici, capitanati da suo padre Akif (Onur Bilge).

Yildiz decide di convolare a nozze con Yildirim

In seguito, Yildiz sarà obbligata a fare una scelta sul suo matrimonio. Sempre a proposito della giovane, rimarrà sconvolta, appena verrà a conoscenza che lei e Melek sono sorelle.

A quel punto, Yildiz deciderà di sposare Yildirim, ma Serhat non mollerà affatto la presa. In particolare, il chirurgo sarà determinato a conquistare Yildiz.

Riassunto della prima puntata: Serhat è stato costretto a tornare nella sua cittadina di origine

Nella prima puntata, la vita del protagonista Serhat è stata stravolta, dopo aver sposato in segreto la moglie Melek a Istanbul, la donna che ama da sempre.

Il giovane chirurgo è stato costretto a tornare a Urfa nella sua cittadina natale, per convolare a nozze con Yildiz, proprio quando credeva di potersi lasciare alle spalle il suo passato. Si è trattato di un matrimonio religioso combinato, per mettere fine alla guerra che dura da anni tra due famiglie rivali più potenti della zona, ovvero gli Yelduran e i Kordağlı. Successivamente, Akif, il padre di Serhat è finito in gravi condizioni di salute a causa di un infarto. La situazione si è complicata, poiché le proprietà degli Yelduran sono state distrutte da un incendio. Appena Serhat si è rifiutato di sposare Yildiz, ha scatenato la furia di Ziyan, il padre della giovane, che ha mandato i suoi uomini armati ad affrontare gli Yelduran. Per evitare una tragedia, Serhat ha accettato di prendere Yildiz come seconda moglie, ma le ha fatto presente di non voler abbandonare Melek.