Nella terza puntata serale della nuova soap turca L’erede [VIDEO] trasmessa su Canale 5 il 12 giugno 2026, Serhat Yilmaz farà capire di non essere affatto disposto a rinunciare di avere al suo fianco Melek Ozdel, colei che ha sposato di nascosto dei suoi familiari a Istanbul. La ragazza si opporrà, dato che non accetterà le nozze combinate tra il marito e Yildiz Kordağlı.

Akif si allontana da suo fratello Serhat

A seguito della morte di Bekir Yelduran, il figlio Akif si proclamerà suo erede legittimo. A mettere i bastone tra le ruote a quest’ultimo, ci penserà Serhat, dal momento che suo padre aveva scelto lui come successore della famiglia Yelduran.

A quel punto, Akif si allontanerà dal fratello Serhat, con il sospetto che potrebbe essere stato lui a uccidere loro padre.

Melek apprende le sue vere origini e viene rapita da Serhat

Spazio anche a Melek, che metterà alle strette i suoi genitori sulle sue vere origini. La ragazza verrà a conoscenza di essere nata a Urfa, e che la sua famiglia è andata a vivere a Istanbul per scappare da dei criminali.

In seguito, Serhat rapirà Melek, con l’intenzione di farla vivere con lui e di annunciare ai suoi familiari che si tratta di sua moglie a tutti gli effetti. Tuttavia, quest’ultima farà presente a Serhat, di non avere alcuna intenzione di condividerlo con Yildiz, se la sposerà.

Riepilogo: Serhat è stato costretto a sposare Yildiz

In precedenza, Serhat è stato costretto da suo padre a tornare nella sua terra d'origine Urfa per sposare Yildiz. Questa unione religiosa, è stata decisa per mettere fine alla sanguinosa faida tra i clan rivali degli Yelduran e dei Kordagli. Inizialmente, il chirurgo di Istanbul si è opposto alle nozze, per non separarsi da Melek, la donna con la quale ha vissuto un grande amore e che ha sposato in gran segreto. Proprio durante la celebrazione del matrimonio, c’è stata l’irruzione improvvisa di Melek, che si è rivelata essere la sorella della sposa Yildiz. Inoltre, Melek ha spiazzato tutti i presenti, rivelando la sua identità. Soprattutto si è scatenato un clima di forte tensione, visto che Asir ha puntato la sua pistola contro Serhat, invece Melek è stata minacciata da Yildiz.