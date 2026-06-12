Nella quarta puntata della nuova soap turca L’erede [VIDEO], che andrà in onda su Canale 5 venerdì 19 giugno 2026 sempre in prima serata, Akif (Onur Bilge) rischierà di morire dopo essere stato ferito. Serhat (İlhan Şen) e la moglie Melek (Aybüke Pusat) invece, saranno sempre più vicini.

Melek rassicura i suoi genitori, Yildiz su tutte le furie

Melek verrà invitata dalla gendarmeria a uscire di casa, per verificare che non sia trattenuta con la forza. La ragazza si presenterà con indosso degli abiti tradizionali, e dirà ai suoi genitori Nergis e Hilmi di andarsene via, ma poco dopo li rassicurerà.

Dopo essere stata umiliata, Melek si rifugerà nella sua stanza, e sorprenderà Yildiz (Biran Damla Yılmaz) furiosa.

Akif e il fratello vittime di un’imboscata, Yildiz gelosa di Melek e Serhat

Successivamente, Serhat e Akif saranno vittime di un’imboscata sulla strada del villaggio: quest’ultimo proteggerà il fratello, facendogli da scudo con il suo corpo, finendo per rimanere gravemente ferito. Serhat cadrà nella disperazione totale, appena suo fratello lotterà tra la vita e la morte al posto suo.

Inoltre, il chirurgo scatenerà la gelosia di Yildiz, a causa della sua vicinanza alla moglie Melek. Per concludere, Serhat sarà deciso a scoprire chi sono i responsabili del ferimento di suo fratello Akif.

Riepilogo sugli scontri tra Akif e il fratello Serhat

In precedenza, a seguito del decesso del padre Bekir Yelduran (Mert Doğan), Akif si è proclamato l’erede del capofamiglia. Ricordandosi che suo padre aveva scelto lui come suo successore, Serhat ha reclamato il suo ruolo. Nella famiglia non sono mancate tensioni sempre per la successione: in particolare, Akif [VIDEO]si è scagliato duramente contro suo fratello [VIDEO], accusandolo di essere stato lui a uccidere loro padre, appositamente per prendere il suo posto. A quel punto, Serhat ha cacciato Akif dalla tenuta, con l’intento di avere il completo dominio su tutto senza essere più ostacolato. Dopo aver rivendicato il titolo di capo, Serhat ha scelto di non svelare a nessuno, di aver appreso da Hatçik (Cennet Topcu), che in realtà suo padre potrebbe essere morto per mano di suo fratello Akif.