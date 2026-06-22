Nel quinto appuntamento serale della soap turca L’erede, che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 26 giugno 2026, Melek scapperà via allontanandosi dal marito Serhat.

Hamza torturato da Yusuf, Sevde viene minacciata da Ziyan

Nergis non nasconderà la sua preoccupazione, al pensiero che Melek possa scoprire le sue vere origini.

Intanto, Akif si troverà ancora in ospedale, dopo essere stato ferito al posto del fratello Serhat.

Nel contempo, Yusuf torturerà Hamza, il padre di Ilyas, dopo averlo catturato, e lo costringerà a rivelargli che è Asir, il mandante dell’attentato a Serhat.

Spazio anche a Ziyan, che minaccerà Sevde, e la costringerà a non vendicarsi.

Melek invece metterà alle strette i suoi genitori adottivi, e li accuserà di averla ingannata.

Yildiz non la prenderà affatto bene, quando apprenderà che Sultan ha consentito a Melek e Serhat di dormire nella stessa stanza.

Yildiz viene cacciata dalla villa, Serhat apprende del rapimento del fratello Akif

Successivamente, Dalyan confesserà a Sultan di provare dei sentimenti per Yildiz, e le dirà anche di avvisarlo se deciderà di mandare la giovane via dalla sua villa. Sultan inviterà il figlio Serhat ad allontanare Yildiz, e farà svuotare la stanza della ragazza dalle domestiche. A quel punto, Yildiz tenterà di sedurre Serhat, per convincerlo a farla rimanere con lui.

Poco dopo, Yildiz verrà cacciata dalla villa, ma ci sarà l’intervento di Serhat, che le dirà di non andarsene. Rimasta delusa dal comportamento del marito, Melek deciderà di scappare lontano. Serhat tenterà di fermare la prima moglie, ma alla fine la lascerà andare via.

Ben presto, Yusuf farà sapere a Serhat che suo fratello Akif è stato rapito e portato sulle montagne. Dopo essere tornato alla villa, Serhat si impossesserà di una pistola.

Riepilogo: Melek aveva già deciso di lasciare la villa in preda alla furia

In precedenza, Yildiz ha lasciato intendere a Kevser di aver trascorso dei momenti di intimità con il marito Serhat, finendo per scatenare la dura reazione della rivale Melek. Quest’ultima infatti, ha deciso di lasciare la villa, con la convinzione che Serhat sia stato davvero insieme a Yildiz.