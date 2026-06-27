La Promessa è tra le soap opera più apprezzate dagli italiani. In queste ore stanno facendo parlare le dichiarazioni di Ana Garces rilasciate ad un programma spagnolo durante la promozione del suo ultimo film. L'attrice non ha escluso la possibilità di rivederla nello sceneggiato nei panni di Jana Exposito.

Ana Garces parla del suo addio a La Promessa

Ana Garces è stata tra le attrici più amate de La Promessa. La donna ha interpretato per oltre 500 puntate il ruolo di Jana Exposito prima della sua drammatica uscita di scena per mano di Leocadia.

In queste ore stanno facendo notizia le dichiarazioni dell'interprete rilasciate a Teleplanistas, un programma spagnolo. Ana Garces è tornata a parlare del suo addio a La Promessa, ammettendo che non sapeva cosa sarebbe successo al suo personaggio fino a poche settimane prima dalle riprese. L'interprete di Jana ha quindi dichiarato le seguenti parole: "Mi sentivo come se una parte di me stesse morendo. Ho pianto leggendo il copione".

Ana Garces apre le porte ad un ritorno nella soap opera

Ospite di un programma spagnolo per promuovere il suo nuovo film, Ana Garces è tornata a parlare di Jana, il personaggio che ha interpretato per diverso tempo ne La Promessa. L'attrice ha spiegato che il ruolo le ha cambiato la vita, tanto da aprire le porte ad un possibile ritorno nella soap opera.

La donna ha spiegato: "Non mi dispiacerebbe affatto", facendo riferimento ad una sua possibile presenza nello sceneggiato tramite flashback o una rivelazione. La confessione ha scatenato i fans, i quali sarebbero più che felici di rivedere Ana Garces nella soap opera.

Pia dice a Ricardo che ha scoperto com'è morta Jana

Nel frattempo, il segreto riguardante la morte di Jana continua ad essere tra le storyline principali de La Promessa. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma tra un anno in Italia rivelano che Pia infornerà Padre Samuel di essere tormentata da un segreto che ha da poco scoperto. Il prelato consiglierà alla domestica di vuotare il sacco per non farsi schiacciare dai pensieri.

Pia, a questo punto, deciderà di essere sincera con Ricardo, che aveva udito la sua conversazione con Padre Samuel iniziando a sospettare di lei. La donna confiderà al maggiordomo di aver scoperto com'è morta Jana. La domestica racconterà di aver appreso che Leocadia aveva posto fine alla vita della moglie di Manuel dopo aver trovato una lettera nello studio di Cristobal. La confessione sconvolgerà Ricardo, il quale suggerirà a Pia di aspettare prima d'informare Curro. Il maggiordomo crederà che sia giusto attendere che l'ex baronetto si sia sposato con Angela prima di raccontargli una simile verità.