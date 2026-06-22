Qualcuno distruggerà il quadro di Cruz nella puntata de La Promessa di venerdì 26 giugno: a trovare la tela tagliata saranno Leocadia e Alonso.

Le anticipazioni rivelano che il marchese convocherà la servitù e tutti i membri della famiglia per capire chi è stato. Nessuno, però, si farà avanti ammettendo le proprie responsabilità. Lorenzo punterà il dito su Manuel ma lui si dirà estraneo alla vicenda.

Il quadro di Cruz avrà vita breve a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il quadro di Cruz continuerà a rendere inquieti gli animi di tutti al palazzo.

Leocadia e Lorenzo saranno d'accordo sul fatto che l'opera abbia un valore inestimabile e sarebbe un peccato sbarazzarsene. Man uel, invece, sarà a dir poco indignato all'idea di avere in casa il ritratto della donna che ha tolto la vita a sua moglie e suo figlio. Il clima in famiglia non sarà dei migliori, ma a peggiorare le cose arriverà un'altra novità. Leocadia e Alonso, infatti, si accorgeranno che qualcuno ha distrutto completamente la tela. Il marchese si renderà conto che i tagli hanno lacerato completamente il dipinto e sarà impossibile riuscire a restaurarlo. Alonso andrà subito a chiamare la servitù per interrogare tutti a riguardo, mentre Leocadia resterà da sola. Rivolgendosi all'immagine di Cruz sulla tela ormai rotta, la donna dirà: "Bene, ora non devi più cercare un posto in cui nasconderti".

Cristobal e Petra assicureranno che nessuno della servitù avrebbe potuto compiere un simile gesto.

Chi ha distrutto il quadro di Cruz?

Nella puntata de La Promessa di venerdì 26 giugno, Alonso farà convocare tutta la famiglia per parlare della tela. L'uomo farà notare che al di là del soggetto ritratto, si trattava di un quadro molto prestigioso che ha perso totalmente il suo valore per colpa di qualcuno. "Se l'autore del gesto è tra noi si faccia avanti", dirà Alonso alla famiglia. Angela, Adriano, Jacobo, Leocadia, Martina, Catalina e Manuel negheranno con forza ogni responsabilità. Pur ammettendo di non aver amato quella tela, Catalina e Martina terranno a precisare che non avrebbero mai potuto distruggerla. Manuel sarà sorpreso nel vedere il quadro tagliato, ma Lorenzo avrà proprio lui trai maggiori sospettati. Alonso, invece, difenderà suo figlio, certo che non si sarebbe mai abbassato a tanto.