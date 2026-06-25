Samuel tornerà a La Promessa e da prete nelle puntate dal 29 giugno al 4 luglio: Maria sarà felice di rivederlo, ma molto delusa dall'abito talare che spegnerà le sue speranze.

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà entusiasta per l'arrivo di Samuel e dovrà scontrarsi con Cristobal. Il maggiordomo, infatti, non avrà intenzione di accettare il parroco al palazzo e la governante si batterà affinché Samuel non vada via.

Samuel di nuovo a La Promessa, ma con l'abito

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un ritorno importante nella prossima settimana.

La grande preoccupazione di Maria e Petra finalmente svanirà con l'arrivo di Don Samuel al palazzo. Gli occhi di Maria si illumineranno nel rivedere l'uomo che ama, ma si spegneranno subito quando la ragazza si renderà conto che Don Samuel indossa nuovamente la tonaca. A Maria sarà chiaro ormai che Samuel abbia fatto la sua scelta e quindi dovrà rinunciare per sempre al suo amore. Petra, invece, sarà contenta per il parroco e penserà che la strada religiosa sia quella giusta per lui. Dopo aver riabbracciati tutti, Samuel di troverà di fronte a una grande novità al palazzo: il maggiordomo non è Ricardo come immaginava, ma Cristobal. Quest'ultimo storcerà il naso alla presenza del parroco e farà di tutto per mandarlo via dal palazzo.

Cristobal non apprezzerà il ritorno di Samuel

Nelle puntate de La Promessa dal 29 giugno al 4 luglio, Cristobal non apprezzerà affatto la permanenza di Samuel al palazzo. A difendere il parroco ci penserà Petra che discuterà a lungo con Cristobal affinché accetti che Samuel resti. Il maggiordomo non troverà un solo motivo valido per ascoltare Petra: "Non lavora qui e non è amico dei marchesi", dirà. Petra terrà a precisare che Samuel ha fatto tanta beneficienza e merita di vivere con loro al palazzo. L'insistenza della governante non farà cambiare idea a Cristobal, ma darà al parroco una speranza. Il maggiordomo, infatti, si impegnerà a parlare con i marchesi per chiedere direttamente il parere di Alonso sulla delicata vicenda. Nel frattempo, Maria si renderà conto che non c'è futuro per lei e Samuel, ma non riuscirà a rassegnarsi all'idea di averlo perso per sempre.