Le anticipazioni spagnole delle prossime puntate de La Promessa, in arrivo su Rete 4, aprono una settimana dominata da un evento irreversibile: il duca De Carril, padre di Vera, spara a Santos, lasciando l’intera tenuta in sconvolta. Da quel momento, ogni equilibrio interno si spezza e le conseguenze travolgono famiglie, alleanze e segreti rimasti troppo a lungo sotto traccia.

La sparatoria del Duca e le ultime ore di Santos

L’atrio della tenuta diventa teatro di un gesto folle: il duca de Carril apre il fuoco contro Santos e Julieta, colpendoli entrambi.

Vera urla chiedendo aiuto mentre suo padre fugge, lasciando dietro di sé caos e sangue. Manuel coordina il trasferimento dei feriti nelle loro stanze, mentre il dottor Peribáñez tenta un intervento disperato su Julieta. Per Santos, invece, non c’è speranza: il proiettile ha sfiorato il cuore e danneggiato i vasi sanguigni. Il medico esclude qualsiasi intervento e annuncia che il ragazzo ha solo poche ore di vita. Santos rifiuta i sedativi: vuole salutare tutti con lucidità. Uno a uno, Petra, Carlo, i cuochi e gli altri membri della servitù ricevono le sue ultime parole, tra perdoni, rimorsi e conti rimasti in sospeso. Il momento più straziante arriva quando Ricardo, suo padre, gli tiene la mano fino all’ultimo respiro.

La morte di Santos devasta l’intera casa, mentre Cristóbal comunica ufficialmente la tragedia alla famiglia.

Reazioni, accuse e un palazzo che si spacca

La scomparsa del duca De Carril scatena un’ondata di accuse: Ciro e Lorenzo puntano il dito contro Vera, ma Alonso li zittisce ricordando che la responsabilità è solo di Don Gonzalo. La giovane, sconvolta, accetta di restare a La Promessa finché la situazione non sarà chiarita. Nel frattempo, Pía viene sorpresa da Teresa mentre cerca la lettera destinata a Curro, mentre María Fernández affronta Estefanía per il suo ricatto ai danni di Carlo. Ai piani alti, Julieta peggiora improvvisamente: convulsioni e febbre la riportano in una zona d’ombra che ricorda a Manuel il trauma vissuto con Jana. La morte di Santos non è solo una tragedia: è l’innesco di una catena di tensioni che cambierà per sempre i rapporti all’interno della tenuta.