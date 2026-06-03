Le nuove anticipazioni spagnole delle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, ruotano attorno a un elemento inatteso: un articolo di giornale che fa esplodere il caos. Una notizia pubblicata sulla stampa locale mette in discussione il futuro di Curro e riaccende rivalità, ricatti e segreti che molti speravano di aver sepolto. Intanto, alla tenuta l'umore non è dei migliori a causa della morte di Santos, ucciso dal padre di Vera con un colpo di arma da fuoco.

Il giornale arriva a palazzo e tutto cambia

Mentre la casa è ancora scossa dalla morte di Santos e dalle condizioni critiche di Julieta dovute al gesto sconsiderato del duca Di Carril, un giornale arriva a La Promessa.

Leocadia sorride, Lorenzo impreca: l’articolo riguarda il titolo nobiliare di Curro, e l’esito è completamente diverso da ciò che tutti si aspettavano. La notizia ribalta gli equilibri: il destino del ragazzo, il suo ruolo nella famiglia e il suo futuro vengono messi in discussione davanti a tutta la servitù e alla nobiltà. Alonso, informato della pubblicazione, cerca di mantenere il controllo, ma la tensione cresce. Nel frattempo, Leocadia e Lorenzo continuano la loro guerra personale: lui la minaccia di rivelare il bacio con Cristóbal, lei risponde che potrebbe svelare la verità su Eugenia. Una partita a scacchi velenosa che rischia di travolgere tutti.

Reazioni a catena: decisioni drastiche e nuove fratture

Mentre il palazzo commenta l’articolo, Manuel resta al capezzale di Julieta, incapace di allontanarsi da lei. La giovane è ancora in pericolo e ogni peggioramento riporta Manuel al trauma di Jana. Teresa trova finalmente la lettera di Pía e la custodisce, mentre i capi dello staff prendono una decisione definitiva su Estefanía, cambiando il futuro di María e Carlo. Martina tenta di riavvicinarsi ad Adriano, ma lui insiste: devono imparare a vivere separati. Intanto, Ciro continua a rimproverare Manuel e il Marchese per il denaro perso a causa del Duca, mentre Alonso difende la propria posizione. L’articolo di giornale non è solo una notizia: è una bomba che ridisegna i rapporti di potere e apre una nuova fase di conflitti a La Promessa.