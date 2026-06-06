Importanti novità per i telespettatori de La Promessa. Mediaset ha deciso di premiare il successo della popolare soap spagnola con un nuovo appuntamento in prima serata su Rete 4, ampliando così lo spazio dedicato alle vicende della tenuta dei Luján. A partire da sabato 13 giugno, infatti, la serie non sarà più protagonista soltanto dell'appuntamento quotidiano del preserale, ma conquisterà anche la fascia serale del weekend.

La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4

La nuova programmazione prevede un doppio appuntamento per gli appassionati della soap.

Oltre alla consueta messa in onda quotidiana alle 19:45, La Promessa sarà trasmessa anche il sabato sera in una lunga puntata speciale. Secondo le anticipazioni sul palinsesto, l'appuntamento del 13 giugno dovrebbe andare in onda dalle 21:30 fino a circa le 23:55, offrendo ai fan quasi due ore e mezza di intrighi, passioni e colpi di scena.

La scelta di Mediaset arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla soap nel preserale di Rete 4, dove continua a registrare ascolti molto soddisfacenti. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il successo della produzione spagnola, diventata uno dei titoli più seguiti della rete.

Perché cambia il palinsesto della soap

Negli ultimi mesi La Promessa ha saputo fidelizzare una vasta platea di spettatori grazie a trame sempre più coinvolgenti, caratterizzate da segreti di famiglia, rivalità, amori impossibili e continui colpi di scena.

L'arrivo nel prime time rappresenta dunque un vero e proprio riconoscimento per una fiction che continua a conquistare il pubblico italiano e che, durante l'estate, avrà un ruolo ancora più centrale nella programmazione di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa, trama di sabato 13 giugno

La puntata di sabato 13 giugno sarà caratterizzata da nuove tensioni all'interno della famiglia Luján.

Martina e Catalina finiranno nuovamente ai ferri corti e il loro scontro sarà particolarmente acceso. La situazione degenererà al punto che Martina arriverà ad accusare la cugina di essere una cattiva madre, alimentando ulteriormente il clima di ostilità tra le due donne.

Nel frattempo, Ricardo proporrà a Pia di trascorrere una giornata diversa insieme al piccolo Diego, invitandola a uno spettacolo di marionette a Luján.

Tuttavia, la donna deciderà di rifiutare l'invito, lasciando Ricardo piuttosto deluso.

Sul fronte professionale, arriveranno finalmente buone notizie per Manuel. Don Pedro gli comunicherà infatti che il motore sviluppato negli ultimi mesi funziona perfettamente. Una notizia che porterà entusiasmo e serenità all'interno della tenuta dopo un periodo particolarmente difficile.

Cosa succederà nelle prossime puntate

Le anticipazioni della settimana rivelano che le tensioni non mancheranno. Curro continuerà il suo scontro con Lorenzo, mentre Leocadia si opporrà ai progetti matrimoniali che riguardano Angela. Parallelamente, il ritorno del temibile barone de Valladares continuerà a creare problemi a Catalina e alla sua famiglia.

L'appuntamento in prima serata del sabato permetterà quindi agli spettatori di seguire più da vicino gli sviluppi delle storyline principali, con episodi più lunghi e ricchi di emozioni.