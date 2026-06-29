Importanti novità per gli appassionati de La Promessa. A partire da domenica 6 luglio, la soap opera spagnola beneficerà di un cambio di programmazione nel palinsesto di Rete 4, conquistando uno spazio più ampio nella fascia preserale.

La decisione di Mediaset arriva dopo gli ottimi risultati d'ascolto ottenuti dalla serie negli ultimi mesi e consentirà ai telespettatori di seguire puntate più lunghe ogni giorno.

La Promessa si allunga dal 6 luglio: stop a "10 minuti"

Dal 6 luglio, La Promessa prenderà il via alle 19:35 su Rete 4, occupando lo spazio lasciato libero dalla sospensione estiva del talk show "10 minuti" condotto da Nicola Porro.

L'assenza del programma di approfondimento permetterà alla soap di iniziare con qualche minuto di anticipo rispetto alla consueta collocazione e di proporre episodi più lunghi nella fascia del daytime. Una scelta che conferma la volontà di Mediaset di valorizzare uno dei prodotti più performanti dell'intero palinsesto estivo.

L'appuntamento quotidiano resterà fisso dal lunedì alla domenica, offrendo agli spettatori una dose ancora maggiore delle vicende ambientate nel palazzo dei marchesi de Luján.

Confermata anche la prima serata del sabato

Oltre all'allungamento delle puntate quotidiane, resta confermato anche il doppio appuntamento con La Promessa.

La soap continuerà infatti ad andare in onda anche il sabato in prima serata su Rete 4, una scelta adottata da Mediaset per rafforzare ulteriormente il palinsesto estivo della rete.

Gli episodi serali consentono di accelerare lo sviluppo delle trame più importanti e rappresentano un premio per il pubblico più fedele, che può seguire un numero maggiore di puntate ogni settimana.

Il bilancio degli ascolti della soap in prime time

L'esperimento della prima serata può essere considerato positivo. Gli appuntamenti del sabato hanno infatti registrato una media vicina agli 800 mila spettatori, con uno share compreso tra il 6% e il 7%, risultati che hanno permesso a Rete 4 di mantenere buoni livelli competitivi nella fascia più prestigiosa della giornata.

Numeri in linea con le aspettative della rete, soprattutto considerando il periodo estivo e la forte concorrenza delle altre emittenti generaliste.

Gli ascolti hanno confermato l'elevata fedeltà del pubblico della soap, già protagonista ogni sera nel preserale.

Ancora migliori i risultati ottenuti nell'appuntamento quotidiano: La Promessa continua infatti a rappresentare uno dei programmi di punta di Rete 4, con ascolti spesso vicini al milione di telespettatori e una crescita significativa rispetto ai prodotti che occupavano in passato la stessa fascia oraria. Il successo della serie ha convinto Mediaset a investire ulteriormente sul titolo, sia ampliando la durata delle puntate nel daytime sia mantenendo l'appuntamento settimanale in prima serata.