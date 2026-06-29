Cruz tornerà a riprendersi La Promessa? Nelle prossime puntate l'ascesa al potere di Leocadia sarà inarrestabile, ma non si esclude una brusca frenata.

Le anticipazioni rivelano che Pia scoprirà che Leocadia ha tolto la vita a Jana: una verità che scagionerebbe subito Cruz, attualmente in carcere per un delitto non commesso. L'attrice Eva Martìn non ha escluso il ritorno della marchesa.

Leocadia punta ad impossessarsi de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz resterà in prigione per tutta la quarta stagione della soap, ma ci sarebbero tutti i presupposti per un ritorno.

A dare speranza ai fan è proprio l'attrice che interpreta la marchesa, Eva Martìn: "Finché c'è una Promessa c'è una marchesa", ha dichiarato. Attualmente, Cruz si trova in prigione e sta scontando la pena per un reato che non ha mai commesso: l'omicidio di Jana. Nella quinta stagione, ancora in corso in Spagna, Pia ha scoperto che è stata Leocadia a togliere la vita alla povera ragazza. Per il momento, la domestica ha confidato questo segreto solo a Ricardo, ma è inevitabile che la verità venga a galla. Pia sta solo cercando il modo giusto per dire a Curro che l'omicida della sua amata sorella è proprio la madre della donna che ama. Quando tutto emergerà, è probabile che cambi di molto anche la situazione di Cruz.

La colpevolezza di Leocadia cambierebbe tutto

Nelle puntate de La Promessa andate in onda in Italia, Curro sa già che Cruz è innocente, ma sta indagando per cercare il vero colpevole della morte di Jana. Il ragazzo non ha parlato ufficialmente delle sue indagini perché crede che Cruz debba pagare per il male fatto ad altre persone. La marchesa, infatti, ha tolto la vita a Tomas e ha ordinato l'omicidio della signora Carmen, per non parlare del padre di Martina a cui ha tolto la medicina salvavita. Per questi reati, tuttavia, non ci sono ancora prove schiaccianti e quindi ci sono buone possibilità per un ritorno della marchesa. In questo momento, Leocadia si sta impossessando di tutto ciò che apparteneva a Cruz e i fan della soap rimpiangono la marchesa, sebbene non fosse onesta. L'attrice si è presa una lunga pausa e non ha escluso un ritorno in scena dopo due anni lontana dal set, impegnata in altri progetti.