Dal 15 al 21 giugno giugno tornano in onda i nuovi episodi de La Promessa. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, il matrimonio tra Catalina e Adriano vive un momento di profonda crisi: addirittura la donna minaccia di abbandonare la tenuta con i gemelli. Intanto presso l'abitazione arriva un quadro che ritrae Cruz: ciò sembra turbare parecchio la tranquillità di Manuel.

Anticipazioni La Promessa

In occasione dei nuovi appuntamenti de La Promessa, la anticipazioni parlano di Adriano e Catalina in crisi: la donna è pronta ad abbandonare la tenuta insieme ai figli.

L'atteggiamento di Catalina, porta Adriano a prendere una decisione drastica: l'uomo infatti, va a dormire in un'altra stanza in quanto non riesce ad accettare l'ultimatum della consorte. Catalina continua ad avere litigi anche sua cugina Martina, a causa delle imposizioni del barone del Valladeres riguardo i salari dei braccianti: le due cugine infatti, risultano essere sempre più distanti.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Ricardo e Pia vivono un momento di serenità. Maria Fernandez invece confida a Petra di nutrire un forte sentimento nei confronti di Samuel. La situazione tra Toño ed Enora è sempre più confortevole, tanto che anche Manuel incoraggia l'amica e socio ad aprire il suo cuore.

Problemi sul lavoro per Pia: la donna dimentica di consegnare una lettera a Don Cristobal e la reazione di quest'ultimo non sembra affatto essere delle migliori.

Il ritratto di Cruz manda in tilt Manuel

Intanto a La Promessa accade un nuovo fatto sconvolgente, poiché arriva un ritratto di Cruz fatto commissionare da lei stessa. Mentre tutti indagano sul significato del quadro, Manuel confessa a Curro di essere piuttosto agitato perché ciò sta a significare che non si libererà mai del suo passato. Sebbene Cruz sia molto lontana, Manuel teme che la presenza ingombrante della donna lo possa continuare ad influenzare. Come se non bastasse Leocadia prende una telefonata da Pedro Farre al posto di Manuel.

Motivo per cui il ragazzo inizia a dubitare della donna e appare piuttosto irritato dall'accaduto.

Dove seguire la soap ambientata in Spagna

Le puntate della soap opera ambienta in Spagna possono essere seguite in chiaro dai telespettatori su Rete4 dalla domenica al sabato alle ore 19:40 circa. Per tutti coloro che invece intendono seguire gli episodi in streaming, possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Sul sito sono inoltre presenti le precedenti puntate e le vecchie stagioni de La Promessa.