Dal 22 al 28 giugno vanno in onda i nuovi episodi de La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler, Lorenzo viene smascherato per le sue attività e illecite e dovrà rispondere del reato di corruzione. Intanto Catalina è sempre più sotto pressione per via di una telefonata ricevuta dal marchese de Valladeres: il nobile infatti, interferisce sulla situazione della donna con il marito Adriano.

Anticipazioni La Promessa

In occasione delle nuove puntate de La Promessa, i colpi di scena non finiscono mai. Le anticipazioni infatti, vedono Lorenzo al centro delle trame.

La presenza del colonnello Fuentes inizialmente crea scompiglio alla tenuta: Catalina si risente per una frase riguardante suo figlio, Pia teme per Angela, mentre quest'ultima discute con Curro. L'unico a pensare che l'arrivo del colonnello sia una cosa positiva è proprio Curro: il ragazzo infatti, crede che Fuentes possa essere l'unico in grado di mettere alle strette Lorenzo. In effetti è ciò che accade: il colonnello mette al corrente Lorenzo di essere in possesso di alcuni documenti compromettenti e dopo averlo affrontato lo smaschera per le sue attività illecite e lo accusa di corruzione. In seguito all'arrivo di alcuni soldati, il Capitano è chiamato a rispondere davanti al tribunale militare.

Vera con la complicità di Lope intende scrivere una lettera a suo fratello: la figlia del Duca de Carril da un lato mostra timore, ma dall'altro vorrebbe rivederlo. Petra e Don Cristobal invece discutono per via di Padre Samuel: mentre la donna vorrebbe far fermare il religioso alla tenuta, il nuovo maggiordomo intende essere lui a prendere ogni decisione. Infine Manuel decide di affrontare Leocadia, poiché la donna le ha tenuto nascosta la telefonata che lui stava aspettando da Don Pedro Farré.

Dove e quando vanno in onda gli episodi della soap

Gli episodi de La Promessa vengono trasmessi tutti i giorni alle ore 19:45 su Rete4. La soap opera ambientata in Spagna il sabato vede la messa in onda di alcune puntate speciali. Tutti gli episodi sono disponibili anche on demand sul sito gratuito Mediaset Infinity, dove sono presenti anche le precedenti stagioni.