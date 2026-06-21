Dal 22 al 28 giugno tornano in onda i nuovi episodi de La Promessa. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Manuel litiga con Leocadia ma anche con suo padre Alonso al punto che i due arrivano ad un punto di non ritorno. Intano padre Samuel torna alla tenuta: da un lato c'è chi lo accoglie con entusiasmo, mentre dall'altro c'è chi guarda con diffidenza il suo arrivo.

Gli appuntamenti della soap opera spagnola sono i seguenti: da domenica a venerdì vengono trasmessi su Rete 4 alle ore 19:40, mentre il sabato c'è un doppio appuntamento fissato alle 19:40 e alle 21:35.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa, vedono Manuel sempre più protagonista indiscusso. Il ragazzo ha infatti deciso di affrontare Leocadia, dopo che quest'ultima ha preso una telefonata che Manuel attende da tempo. Ma non è tutto, perché il rapporto tra Manuel e suo padre Alonso è sempre più sgretolato: l'uomo cerca di indagare perché il figlio abbia avuto una reazione così dura nei confronti di Leocadia, mentre il marchesino accusa il padre di non essersi mai interessato realmente agli affari di famiglia.

Lorenzo viene arrestato dal colonello della Fuentes dopo essere finito sotto processo per le attività illecite, ma Angela non riesce ad accettare che Curro abbia coinvolto il militare.

Toño ed Enora ufficializzano la relazione, ma non ricevono l'approvazione di Manuel poiché il ragazzo ha necessità di rivolvere problemi più urgenti. Padre Samuel torna alla tenuta, ma il suo arrivo non sembra essere accolto con entusiasmo da tutte le persone presenti: in particolare Maria, continua a far fatica a comprendere i suoi sentimenti nei confronti del religioso. Per quanto riguarda Ricardo, l'uomo vorrebbe annullare il matrimonio ma non sembra essere possibile. Martina dopo le discussioni con sua cugina Catalina, sembra intenzionata a lasciare la tenuta. Pia invece inizia a nutrire dei sospetti su Don Cristobal, dopo che quest'ultimo ha iniziato a ricevere delle lettere da parte di un uomo.

Vera riabbraccia suo fratello

Lo stato d'animo di Vera sembra preoccupare Lope e Teresa. Dunque il cuoco e la donna di servizio esortano la duchessa di Carril ad organizzare un incontro segreto per rivedere suo fratello Federico. Inizialmente la ragazza sembra essere titubante, ma in un secondo momento riesce ad abbracciare il congiunto. Di conseguenza Vera torna a svolgere il suo lavoro presso la tenuta con più tranquillità e serenità sapendo che Federico sta bene.