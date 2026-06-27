Dal 29 giugno al 5 luglio vanno in onda i nuovi episodi de La Promessa. Secondo quanto si apprende dagli spoiler, Curro e Angela riescono a ritrovare la giusta intesa dopo aver attraversato un momento di crisi. Anche Martina e Catalina sembrano essere sul punto di ritorno, ma all'ultima le due cugine decidono di tornare sui loro passi e archiviare le incomprensioni.

Gli appuntamenti con la soap opera iberica vengono trasmessi su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle ore 19:45, mentre il sabato vanno in onda nel prime time alle ore 21:30 circa. Inoltre gli episodi sono disponibili sulla sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, vedono al centro della trama Angela e Curro: i due fidanzati ritrovano la serenità dopo aver vissuto un momento di crisi causato da Lorenzo e dal generale Fuentes. La coppia può così iniziare a progettare un futuro insieme.

Il rapporto tra Manuel e suo padre Alonso risulta essere sempre più compresso: tra i due le incomprensioni sono all'ordine del giorno a causa dell'attività sui motori. A peggiorare la situazione fra padre e figlio c'è anche l'invadenza di Leocadia. Solo in un secondo momento il giovane marchese decide di fare un passo verso Don Alonso che porterà alla riconciliazione. Cristobal invece viene a conoscenza della relazione segreta tra Pia e Ricardo: quest'ultimo viene minacciato di essere smascherato davanti ai marchesi.

Per quanto riguarda Vera, la ragazza vuole voltare pagina ma scopre delle cose che non la convincono sul fratello. Anche il personaggio di Leocadia continua ad essere centrale nelle trame: la donna non solo porta avanti una relazione segreta che è sempre più difficile nascondere alla tenuta, ma continua a tramare sugli affari e all'ultimo fa saltare un accordo siglato con Manuel.

La situazione tra Martina e Catalina

Il rapporto tra Catalina e Martina risulta essere sempre più compromesso: la tensione tra le due cugine è alle stelle. Motivo per cui Martina sembra essere sull'orlo di abbandonare la tenuta insieme a Jacobo. Nel momento in cui la nipote del marchese Don Alonso sta per abbandonare la tenuta, Catalina chiede alla cugina di restare e le due si concedono una seconda possibilità.