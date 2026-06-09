Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve sui teleschermi italiani narrano che Lope sarà in disaccordo con Vera per la sua intenzione di perdonare il duca di Carril. Tensioni che metteranno a repentaglio la storia d'amore tra i due.

Federico accusa Lope di aver messo in difficoltà la famiglia

Tutto inizierà quando Lope riuscirà a incontrare Federico, che apparirà felice di sapere che sua sorella Vera si trova ospite de La Promessa anche se ha dovuto diventare una semplice domestica per scappare al padre Gonzalo. Vera cercherà di evitare di parlare del duca di Carril dopo essersi consigliata con Amelia.

La donna chiederà a Federico per quale motivo non si è mai ribellato alle autorità del genitore, un criminale pronto a tutto pur di accrescere la sua ricchezza. Federico, a questo punto, accuserà sua sorella di aver messo in difficoltà la famiglia quando ha deciso di denunciare Gonzalo per traffici illeciti. Il ragazzo incolperà Vera di aver rovinato la loro vita, precisando che il duca non è un mostro, avendolo visto piangere più di una volta per la sua assenza.

La relazione tra Lope e Vera inizia a scricchiolare

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Amelia avvertirà Vera che Gonzalo è ancora pericoloso e disposto a ucciderla. Nonostante questo, la giovane non escluderà l'ipotesi di riappacificarsi con suo padre dopo aver ascoltato le affermazioni di Federico.

Vera inizierà a provare gelosia nei confronti di Simona e Tono che si sono riappacificati grazie all'aiuto di Candela. La domestica inizierà a pensare di fare pace con suo padre anche se Lope non sarà della sua stessa opinione. La relazione finora solida tra i due giovani inizierà a scricchiolare sempre di più a causa di alcune incomprensioni legate alla famiglia di lei.

Tono è apparso sempre più coinvolto da Enora

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda ad inizio giugno su Canale 5, il dottor Guillen ha fatto il suo arrivo alla tenuta per visitare Rafaela, affetta da un serio problema di salute. Grazie all'aiuto del dottore, le condizioni di salute della bambina sono migliorate sensibilmente per la gioia di Catalina e Adriano che avevano temuto di perderla.

I due hanno comunque concordato sul fatto di non cedere ai ricatti del barone di Valladares che aveva impedito ai dottori di raggiungere la tenuta per visitare una bambina.

Infine Manuel, Tono ed Enora sono apparsi felici della riuscita del primo volo di collaudo, tanto da pianificare il nuovo motore. Il figlio di Simona è apparso sempre più coinvolto dalla collega dopo essersi scambiati un bacio appassionato.