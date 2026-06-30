Importanti novità per i telespettatori de La Promessa. A partire da domenica 6 luglio, la celebre soap opera spagnola cambierà collocazione nel palinsesto di Rete 4, andando in onda con un orario di partenza anticipato rispetto ai mesi precedenti.
Una modifica che permetterà agli appassionati di seguire episodi più lunghi e ricchi di colpi di scena, proprio nel periodo estivo.
La Promessa cambia orario dal 6 luglio: appuntamento alle 19:35
Dal 6 luglio, le nuove puntate de La Promessa saranno trasmesse ogni sera a partire dalle 19:35, subito dopo l'edizione serale del Tg4.
Rispetto alla programmazione invernale e primaverile, la soap inizierà quindi qualche minuto prima, offrendo agli spettatori un appuntamento ancora più corposo nella fascia preserale di Rete 4.
Puntate più lunghe grazie allo stop di "10 minuti"
Il cambio di programmazione è legato alla pausa estiva del talk show 10 minuti, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.
Con la sospensione della trasmissione durante i mesi estivi, La Promessa potrà occupare uno spazio maggiore nel palinsesto, con episodi che dureranno circa 15 minuti in più rispetto a quelli trasmessi durante la stagione invernale e primaverile.
Una scelta che consentirà di raccontare un numero maggiore di eventi in ogni appuntamento, rendendo la narrazione ancora più coinvolgente.
Quando torna "10 minuti" su Rete 4
Lo stop di 10 minuti sarà soltanto temporaneo. Il programma di Nicola Porro è infatti previsto nuovamente nel preserale di Rete 4 a partire dalla fine di agosto, quando riprenderà la consueta programmazione della rete Mediaset.
Fino ad allora, sarà La Promessa a beneficiare di uno spazio televisivo più ampio, regalando ai telespettatori puntate più estese durante tutta la stagione estiva.
Un'estate ricca di emozioni per i fan de La Promessa
La nuova programmazione rappresenta una buona notizia per gli appassionati della soap, che dal 6 luglio potranno seguire episodi più lunghi e con un orario anticipato alle 19:35.
L'appuntamento estivo con La Promessa promette quindi di offrire ancora più spazio alle vicende dei protagonisti, accompagnando il pubblico di Rete 4 ogni sera con nuove storie, intrighi e colpi di scena.