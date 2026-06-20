Le trame delle puntate iberiche de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere a breve su Rete 4 rivelano che Leocadia annuncerà l'imminente sposalizio tra Angela e Lorenzo nel corso di una cena. La darklady sarà costretta a cedere al ricatto del capitano de La Mata, il quale scoprirà la verità su Jana.

Lorenzo ricatta Leocadia

Lorenzo informerà Leocadia di avere appreso che è stata lei a uccidere Jana. Il capitano de La Mata chiederà alla darklady di concedergli la mano di Angela se non vuole che riveli il segreto a tutti. L'uomo arriverà a rapire la ragazza pur di forzare la mano della donna.

Quest'ultima non avrà altra scelta che accettare il ricatto del capitano de La Mata anche se non ammetterà le sue colpe nel delitto di Jana. Un accordo che rimarrà segreto almeno inizialmente ad Angela, che riprenderà la storia d'amore segreta con Curro.

Leocadia annuncia che Angela sposerà Curro durante una cena

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo avrà una discussione con Leocadia alla quale dirà di aver scoperto che Angela ha una storia col figlio illegittimo di Alonso. La darklady capirà così che l'uomo intende sposare sua figlia solo per vendicarsi di Curro. La donna inizierà a pedinare le mosse di Angela, finendo per vederla baciare il fratellastro di Manuel. In questa circostanza, Leocadia scoprirà che la sua primogenita intende scappare con Curro per rifarsi una vita altrove.

La donna, a questo punto, prenderà una drastica decisione e durante un cena annuncerà lo sposalizio tra Angela e Lorenzo. La ragazza rimarrà così sconvolta dalle parole della madre da non riuscire a proferire parola. L'annuncio verrà messo in secondo piano da Adriano, il quale informerà tutti che Catalina è scomparsa nel nulla. In un successivo dialogo, Leocadia dirà ad Alonso che intende far sposare Angela con Lorenzo poiché capace di tenerla al sicuro. Parole che convinceranno il marchese a differenza di Manuel e Martina, che vorranno aiutare Angela a non contrarre matrimonio.

Cristobal ha creato delle tensioni all'interno delle cucine de La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà giugno sui teleschermi di Rete 4, Cristobal ha creato tensioni all'interno delle cucine della tenuta.

Il maggiordomo capo ha ordinato a Lope di tornare al suo vecchio lavoro di valletto. La scelta non è piaciuta a Simona e Candela, le quali hanno preso le difese del loro collega. Infine Catalina e Martina hanno continuato a litigare sempre di più. La fidanzata di Jacobo ha accusato la cugina di essere una cattiva madre a causa della sua decisione di continuare la sua faida col barone di Valladares.