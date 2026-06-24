Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a breve su Rete 4 rivelano che Cristobal Ballasteros riuscirà a sbarazzarsi di Pia Adarre, contravvenendo agli ordini di Manuel. Il maggiordomo capo spedirà la domestica a lavorare presso la tenuta dei suoi vecchi padroni per qualche tempo.

Cristobal allontana Pia dalla tenuta

Cristobal si rifiuterà di eseguire l'ordine di Manuel, che gli chiederà di riassumere Pia e Ricardo come domestici dopo averli degradati a sguatteri. Il maggiordomo capo non ascolterà i consigli dell'erede del marchesato come Alonso, che si schiererà dalla sua parte, temendo di perdere la stima all'interno de La Promessa.

In questo modo, Cristobal troverà un modo per liberarsi di Pia grazie all'aiuto di Leocadia. L'uomo inviterà la domestica a recarsi per lavoro in una residenza dei suoi vecchi signori in difficoltà a gestire un ospite inatteso. Pia capirà che Ballesteros ha trovato un modo elegante per allontanarla dalla tenuta e cercherà di convincerlo a farla rimanere per stare al fianco di Diego. Ma Cristobal non ascolterà le suppliche di Pia, che sarà costretta a fare le valigie e partire per una destinazione ignota.

Cristobal minaccia di licenziare lo staff

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il maggiordomo capo dirà allo staff che Pia rimarrà via solo una settimana in modo da non generare tensioni all'interno della tenuta.

Cristobal utilizzerà modi forti per placare ogni possibile malumore. L'uomo minaccerà i suoi sottoposti che saranno licenziati immediatamente se commetteranno tre infrazioni nei suoi confronti. Tutti quanti si agiteranno in seguito all'ordine folle di Cristobal. Curro si farà avanti per parlare con Alonso e mettere al suo posto il maggiordomo capo. Il marchese prenderà tempo in quanto troppo preso dalla fuga improvvisa di sua figlia Catalina.

Samuel ha fatto ritorno per la gioia di Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su Rete 4, Samuel ha fatto ritorno alla tenuta dopo diverso tempo. Il ritorno del prelato ha reso felice Petra e un po' meno Maria, che ha capito che ha scelto la Chiesa, rinnegando i loro sentimenti.

Anche Cristobal non è apparso contento di vedere Samuel alla tenuta. Il maggiordomo capo ha ritenuto l'uomo un ostacolo al suo potere dispotico verso lo staff. Manuel, invece, ha scoperto che Leocadia gli ha nascosto una telefonata di Pedro Farrè. L'uomo ha deciso di estromettere la darklady dalla sua società e l'ha riferito ad Alonso, che non è apparso d'accordo con lui. Infine Angela ha avuto una lite con Curro, che non ha voluto che mettesse becco nella sua faida con Lorenzo de La Mata.