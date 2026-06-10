Martina attaccherà Catalina nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno: "Sei una pessima madre, i tuoi figli meritano di meglio", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Catalina si sentirà profondamente ferita da sua cugina che la accuserà di aver messo in pericolo la vita di Rafaela. Martina chiederà a Catalina di mettere da parte i suoi ideali, visto che i medici e i nobili stanno emarginando la famiglia.

Lieto fine per Rafaela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà protagonista con la sua battaglia a favore dei braccianti.

La donna sarà disperata perché nessun medico vorrà occuparsi di curare la piccola Rafaela, ammalata da giorni con febbre e tosse. Sarà chiaro che il rifiuto dei medici è strettamente collegato al Barone de Valladares e ai suoi aspri litigi con Catalina. A salvare la bambina sarà Simona che disobbedirà a Lorenzo chiamando un medico del popolo. Presto Rafaela starà molto meglio e Catalina potrà sentirsi sollevata, ma la famiglia Lujan non dimenticherà il voltafaccia di tutti i medici. Alonso avrà seriamente paura di un altro periodo di ostracismo e per questo proverà a far fare a Catalina un passo indietro con la sua lotta per i salari. Persino Adriano, intimorito dal pericolo scampato a causa della febbre di sua figlia, proverà a far ragionare sua moglie, ma non ci riuscirà.

Il duro scontro di Martina e Catalina

Nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno, il Barone de Valladares raccoglierà le firme di 27 nobili che sposeranno la sua causa contro Catalina. La famiglia rischierà di essere emarginata dalla società e Martina coglierà la palla al balzo per attaccare sua cugina. Quando la ragazza vedrà che Catalina non si è lasciata intimidire neanche da quella lista, andrà su tutte le furie e le dirà tutto quello che pensa. "Sei una pessima madre. i tuoi figli meritano di meglio", dirà Martina, "Hai messo in pericolo la vita di Rafaela per inseguire i tuoi ideali". Le parole di sua cugina feriranno Catalina che si sentirà sola contro tutti e ricorderà a Martina tutta la fatica che ha fatto per avere i suoi bambini. Adriano e Jacobo proveranno a calmare gli animi ma non sarà affatto facile.