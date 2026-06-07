Simona affronterà Lorenzo e salverà la vita a Rafaela nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che la figlia di Catalina si ammalerà e nessun medico vorrà visitarla. Simona chiamerà un medico del popolo e anche se Lorenzo e Leocadia vorranno impedirglielo, lei gli farà visitare la bambina.

Paura per Rafaela a La Promessa: la febbre non scende

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le condizioni di Rafaela peggioreranno di giorno in giorno. Quella che sembrava una semplice febbre farà soffrire la figlia di Catalina e metterà tutti in allarme.

Inizialmente, la signora chiederà ai cuoci di preparare degli infusi per far abbassare la febbre di Rafaela, ma nessun rimedio naturale funzionerà con lei. A quel punto, visto anche il sopraggiungere della tosse, Alonso telefonerà al medico di famiglia spiegandogli la situazione. Il dottore risponderà che si trova fuori città per un caso urgente e non può intervenire. Catalina contatterà tutti i medici di sua conoscenza, ma nessuno si presenterà al palazzo: tutti saranno occupati in casi più importanti. Alla donna non resterà che sperare che le erbe preparate da Simona e Lope facciano effetto. La piccola Rafaela sembrerà riprendersi, ma poi starà peggio di prima e Catalina sarà a dir poco disperata.

Leocadia sarà molto chiara con la famiglia: il rifiuto dei medici è certamente frutto del Barone de Valladares che sta facendo terrà bruciata attorno ai De Lujan.

Lorenzo e Leocadia indignati dall'iniziativa di Simona

Nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno, la situazione della piccola Rafaela peggiorerà ulteriormente. Quando Simona verrà a sapere che i medici non vogliono visitare la bambina scoppierà in lacrime e non potrà restare a guardare. "Devo agire", dirà ai suoi colleghi lasciando la cucina. Poco dopo, Simona comparirà al piano nobile, accompagnata dal dottor Guillen, un medico del popolo che si era occupato di Feliciano quando stava male. Lorenzo e Leocadia saranno indignati dal fatto che una cuoca si sia introdotta al piano nobilee per di più con un medico che non fa parte del loro rango.

Simona non avrà alcuna paura e affronterà Lorenzo con rabbia: "Noi entreremo in quella stanza e le assicuro che non permetterò a nessuno di impedirmelo". La cuoca farà strada al medico che visiterà Rafaela e le darà la giusta medicina per salvarla.