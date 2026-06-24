Curro si farà avanti e ammetterà le sue colpe nella puntata de La Promessa in onda venerdì 26 giugno: "Sono stato io a distruggere il quadro", dirà senza timore.

Le anticipazioni rivelano che la reazione di Lorenzo sarà furiosa con il valletto, ma Alonso lo capirà. Il marchese comprenderà le ragioni di Curro e ordinerà a Cristobal che non gli sia data nessuna punizione.

La breve vita del quadro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso e Leocadia troveranno il quadro di Cruz distrutto. La preziosa tela sarà irrecuperabile e il marchese vorrà vederci chiaro.

"Chi è stato a fare questo?" si domanderà Alonso, ma Leocadia non avrà una risposta per lui. La prima cosa che il padrone di casa farà sarà convocare la servitù per chiedere spiegazioni sull'accaduto. Petra e Cristobal, però, non sapranno cosa dire se non assicurare che nessuno dei servitori si è avvicinato alla tela. A quel punto, i sospetti di Leocadia si sposteranno sulla famiglia. Martina, Catalina e Manuel negheranno ogni coinvolgimento, pur ammettendo che non hanno apprezzato l'arrivo del quadro al palazzo. Proprio quando sembrerà tutto perduto, il responsabile dell'azione si farà avanti con coraggio. "Sono stato io", dirà Curro ad Alonso, "Ho distrutto il quadro". Lo sguardo di Lorenzo sarà carico di disapprovazione, mentre il marchese chiederà a suo figlio perché abbia commesso una simile nefandezza.

Lorenzo furioso per il prezioso quadro distrutto

Nella puntata de La Promessa di venerdì 26 giugno, Curro spiegherà ad Alonso perché ha distrutto il quadro. "Non sopportavo la sua presenza qui", dirà il ragazzo, "Non potevo guardare quel sorriso". La reazione di Lorenzo sarà furiosa: "Come ti sei permesso?" chiederà insultando Curro, "Non ne avevi nessun diritto". Il giovane continuerà a rivolgersi ad Alonso, dicendosi pronto a qualsiasi punizione. Il marchese chiederà a Santos di portare via la tela e gli chiederà di convocare Cristobal. Quando resterà da solo con Curro, Alonso gli dirà che è stato un bene distruggere quel quadro e non ci sarà nessuna punizione per lui. All'arrivo di Cristobal, il marchese raccomanderà al maggiordomo di non prendere provvedimenti con Curro.