Lorenzo colpirà Curro con un pugno nello stomaco nella puntata de La Promessa di sabato 27 giugno: l'uomo non sopporterà l'accusa dell'omicidio di Jana.

Le anticipazioni rivelano che Curro non ne potrà più delle provocazioni di Lorenzo e gli urlerà a gran voce che sa che è stato lui a togliere la vita a sua sorella. A quel punto il Capitano sfogherà la sua rabbia.

Lorenzo continuerà a provocare Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo non lascerà in pace Curro e farà di tutto per provocarlo. Il valletto farà sempre meno fatica a trattenere la sua rabbia, soprattutto dal momento in cui sarà convinto che è stato Lorenzo a togliere la vita a Jana.

Curro si troverà in sala a lucidare un bicchiere quando Lorenzo arriverà alle sue spalle, pronto per l'ennesima provocazione. "Ecco il barbaro distruttore di opere d'arte", dirà il Capitano rivolgendosi a Curro. Quest'ultimo, infatti, ammetterà di aver distrutto il quadro di Cruz a causa della perdita di sua sorella. Lorenzo si avvicinerà al valletto ricordandogli che quella tela aveva un valore inestimabile che lui ha annullato con uno stupido gesto. Curro resterà in silenzio e il Capitano continuerà ad insultarlo dandogli dell'ignorante e ingrato, ricordandogli che non è nessuno e non vale niente. Le provocazioni di Lorenzo saranno così insopportabili che Curro alla fine romperà un bicchiere sul tavolo per sfogare la sua rabbia.

Lorenzo e Curro al culmine del nervosismo

Nella puntata de La Promessa di sabato 27 giugno, Curro reagirà alle provocazioni di Lorenzo quando non ne potrà più. "Io sono il figlio del marchese De Lujan", dirà il ragazzo a gran voce, "Ogni giorno mi alzo per lavorare come valletto". Il tono di Curro si farà sempre più severo e avvicinandosi a Lorenzo gli ricorderà che lui è anche il figlio di Eugenia, la donna che lui ha portato alla pazzia. "Io sono il fratello di Jana", dirà ancora Curro con disprezzo, "Uccisa quando aspettava un figlio". Lorenzo ricorderà al ragazzo che non gli conviene parlare in quel modo con lui, ma Curro non si lascerà intimidire. "Ti mette a disagio perché sei stato tu ad ucciderla?", dirà infine il ragazzo. L'accusa di Curro sarà troppo per Lorenzo che senza neanche pensarci lo colpirà con un pugno nello stomaco per farlo tacere. In quel momento arriverà Alonso e Lorenzo fingerà che nulla sia accaduto.