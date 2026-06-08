Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 15 al 21 giugno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che il matrimonio tra Adriano e Catalina entrerà in crisi, tanto che lui prenderà una decisione inaspettata. Tono, invece, si avvicinerà sempre di più ad Enora.

Adriano lascia la stanza che condivide con Catalina

Maria avrà uno sfogo con Petra, alla quale confiderà quando sia profondo il suo amore per Manuel e quanto stia soffrendo per la sua assenza dalla tenuta.

Intanto Manuel sarà in attesa di una chiamata da parte di Pedro Farre. L'erede del marchesato sarà all'oscuro che Leocadia ha risposto alla telefonata dell'imprenditore.

Catalina, invece, sembrerà decisa di lasciare La Promessa insieme ai suoi gemelli. La decisione manderà in crisi il suo matrimonio con Adriano, che arrabbiato passerà la notte in un'altra stanza.

Tono sempre più vicino ad Enora

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che tutti i componenti della famiglia de Lujan rimarranno profondamente turbati quando a palazzo arriverà il ritratto di Cruz, che aveva commissionato ad un pittore prima di essere arrestata per la morte di Jana e del bambino che attende. Manuel apparirà sconvolto alla vista del dipinto, tanto che nemmeno Enora e Tono riusciranno a tirargli su il morale.

Martina e Catalina, invece, continueranno ad avere importanti scontri per via della scadenza che il barone di Valladares ha imposto per risolvere il problema legato agli stipendi dei braccianti.

Infine la storia d'amore tra Ricardo e Pia procederà a gonfie vele mentre Tono si avvicinerà sempre di più ad Enora e per questo Manuel gli consiglierà di farsi avanti con lei.

Angela e Curro hanno passato una notte di passione insieme

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi italiani, Angela ha detto alla madre e a Lorenzo che non ha intenzione di tornare in Svizzera a studiare. La donna ha informato loro che non sarebbe andata a chiedere scusa al marchese de Andujar per lo schiaffo che gli ha dato in seguito ad un'avance. Intanto Jacobo ha spinto Martina ad incontrare il barone di Valladares per il disappunto di Catalina. La figlia di Margarita ha detto alla cugina che non hanno trovato un accordo e che per questo avrebbero dovuto dividere le loro terre.

Petra, invece, è rimasta sconvolta quando Cristobal l'ha informata che d'ora in avanti non avrebbe più avuto autonomia nelle scelte della tenuta. La governante si è lamentata con Leocadia. Manuel, invece, ha detto a quest'ultima che non deve impicciarsi nelle vicende della sua officina. Infine Angela e Curro hanno trascorso una notte di passione insieme.