Negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 giugno, Manuel deciderà di porre fine alla società con Leocadia, ma ora dovrà convincere Pedro a conquistare le quote appartenenti alla signora. Inoltre Angela sarà infuriata con Curro.

Fuentes, invece, comunicherà a Lorenzo di possedere dei documenti compromettenti sul suo conto.

Tono è felice del suo amore con Enora

Manuel si fiderà sempre di meno di Leocadia e rinvierà la firma prevista per la cessione della sua azienda. Intanto Cristobal chiederà a Curro delle informazioni sulla servitù, ma il ragazzo negherà di conoscere qualcosa sul suo staff.

Inoltre Teresa e Lope si renderanno conto che Vera è distratta dai pensieri riguardanti sulla sua famiglia. Samuel, invece, tornerà alla tenuta e Petra sarà contento di rivederlo, ma Maria vivrà sentimenti contrastanti.

Nel frattempo Pia temerà per la sicurezza di Angela, ma Curro la rassicurerà circa il fatto che Fuentes li aiuterà. In tutto questo, Alonso non crederà che Leocadia sta ingannando e non considererà le parole di Manuel, mentre Tono sarà felice del suo amore con Enora anche se si accorgerà della freddezza di Lujan jr.

Cristobal mette in dubbio la permanenza di Samuel

Vera sentirà l'assenza del fratello e della madre e domanderà a Lope di aiutarla a rivedere almeno Federico, anche se è consapevole dei rischi esistenti.

Intanto Angela sarà infuriata con Curro poiché l'ha messa in pericolo con il colonnello Fuentes, il quale dirà espressamente a Lorenzo di essere venuto alla tenuta in quanto in possesso di documenti compromettenti contro di lui. Cristobal, invece, metterà in dubbio la permanenza a palazzo di Samuel.

Nel frattempo Manuel comunicherà a Leocadia di voler chiudere la loro azienda, ma lei non prenderà bene la notizia. Il marchesino però spiegherà ad Enora e Tono che ora dovrà convincere Pedro ad acquistare le quote appartenenti alla signora. In tutto questo, Manuel accuserà il padre di non essere stato in grado di occuparsi delle attività di famiglia e della tenuta.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha minacciato di lasciare la tenuta e questo ha provocato dei problemi nel matrimonio con Adriano. Inoltre tutti sono rimasti sconvolti dall'arrivo nella tenuta di un quadro raffigurante Cruz, commissionato dalla stessa donna.

Enora, invece, ha manifestato dei sentimenti per Tono, mentre Manuel si è reso conto che Pedro e Leocadia gli stanno nascondendo qualcosa.