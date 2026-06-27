Negli episodi de La Promessa in onda dal 28 giugno al 4 luglio, Manuel litigherà con Alonso ma poi chiarirà dopo avere parlato con Enora. Inoltre Martina vorrà lasciare la tenuta, ma Catalina le porgerà le scuse per il comportamento avuto e chiederà alla cugina di rimanere.

Vera, invece, non incontrerà più Federico in quanto il pericolo è aumentato, mentre Enora scoprirà che Simona è la madre di Tono.

Leocadia cambia le condizioni della trattativa con Manuel

Curro si accorgerà che è diventato sempre più difficile vendicare la morte di Jana, ma si riprometterà di non rinunciare all'amore per Angela a maggior ragione dopo l'arresto di Lorenzo.

I due potranno vivere liberamente la loro storia e penseranno al futuro insieme a Zurigo, ma dovranno fare attenzione al Capitano. Inoltre Leocadia non racconterà alla figlia che De La Mata ha chiesto di sposarla.

Nel frattempo Martina sarà orientata a lasciare la tenuta, a causa dei continui dissapori con Catalina. Quest'ultima ascolterà i suggerimenti del padre e di Curro e chiederà scusa alla cugina, implorandola di non andare via [VIDEO]. In tutto questo, Manuel si scontrerà duramente con Alonso, ma in seguito chiarirà dopo aver parlato con Enora. L'idillio però non sarà destinato a durare tanto, visto che Leocadia cambierà le condizioni della trattativa con il marchesino.

Leocadia teme l'interesse di Cristobal per sua figlia

Cristobal scoprirà Pia intenta a frugare tra le sue cose e Petra interverrà per aiutarla, anche se la governante vorrà sapere il motivo del suo gesto. Le cose per la domestica si complicheranno quando verrà fuori la relazione con Ricardo, con la notizia che potrebbe essere comunicata ai marchesi. Inoltre Leocadia e Cristobal proseguiranno la loro inattesa relazione, ma la signora temerà l'interessamento dell'uomo verso la figlia.

Nel frattempo Amalia inviterà la figlia a non parlare con Federico, poiché il pericolo è troppo elevato. Vera alla fine rinuncerà ad incontrarlo. In tutto questo, Tono non gradirà le intromissioni di Simona e Candela nelle sue questioni personali, mentre Enora chiederà spiegazioni a Tono dopo aver saputo che Simona è sua madre.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel ha deciso di porre fine alla società con Leocadia, ma si è dovuto muovere per convincere Pedro ad acquistare le quote appartenenti alla signora. Inoltre Angela non ha nascosto il malcontento nei confronti di Curro.

Fuentes, invece, ha riferito a Lorenzo di essere in possesso di alcuni documenti compromettenti sul suo conto.